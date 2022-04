CBŚP rozbiło gang, który mógł wprowadzić do obrotu 1,6 tony kokainy oraz kilkaset kilogramów innych narkotyków o wartości nawet około 300 mln zł. Zatrzymano 10 osób, w tym dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowania grupą przestępczą. Przejęto około 50 kg różnych narkotyków. Śledztwo nadzoruje podkarpacka Prokuratura Krajowa.

Narkotyki przejęte przez CBŚP / Policja

Jak podaje Centralne Biuro Śledcze Policji, gang przemycał narkotyki w transportach sprzętu AGD i RTV oraz w kołach pojazdów ciężarowych. Zwykle przewożono po 100 kg narkotyków, ogółem rozbity gang mógł wprowadzić do obrotu ponad 1,6 tony kokainy wartej setki milionów złotych. Grupa działała na terenie Polski, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz w krajach skandynawskich.

W ramach sprawy funkcjonariusze CBŚP nawiązali współpracę z zagranicznymi służbami w tym z brytyjską National Crime Agency (NCA) oraz amerykańskim Federal Bureau of Investigation (FBI) - powiedział Paweł Żukiewicz ze służb prasowych CBŚP. Dodał, że zatrzymano 10 mężczyzn w wieku od 26 do 45 lat, którzy zostali tymczasowo aresztowani.



"Dwóm osobom - Marcinowi S. oraz Pawłowi O. przedstawiono zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się przemytem i handlem znaczną ilością narkotyków a także przejęto około 50 kg różnych narkotyków" - poinformowała Prokuratura Krajowa. Śledztwo nadzorował prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Rzeszowie.

Kokaina była kupowana w Holandii

Z ustaleń prokuratury wynika, że kierujący zorganizowaną grupą przestępczą Marcin S. oraz Paweł O. kupowali kokainę w Holandii.



"Narkotyki te były następnie ładowane i ukrywane przez członków grupy przede wszystkim w transportach pralek, lodówek oraz w kołach samochodów ciężarowych, o czym kierowcy pojazdów wiedzieli. Później samochody z narkotykami przejeżdżały przez przejście graniczne do Wielkiej Brytanii, gdzie były one przekazywane Pawłowi O. lub osobom przez niego wskazanym, którzy dostarczali je odbiorcom" - informuje prokuratura.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała od 2020 roku i organizowała transporty kokainy, amfetaminy i marihuany z Holandii także do Polski i innych krajów Unii Europejskiej.



Pierwsze uderzenie w grupę nastąpiło we wrześniu 2021 roku, kiedy na Podkarpaciu funkcjonariusze CBŚP zatrzymali podejrzanego, przewożącego w samochodzie 10 litrów płynnej amfetaminy - poinformował Żukiewicz.



Następne działania w tej sprawie przeprowadzono na początku stycznia na terenie Wielkopolski, kiedy zatrzymano kolejnego podejrzanego i zlikwidowano magazyn narkotykowy, przejmując 17 kg różnych narkotyków. Kolejna akcja miała miejsce w połowie stycznia w województwie łódzkim, kiedy funkcjonariusze zatrzymali jednego z prawdopodobnych liderów grupy przestępczej i zabezpieczyli 25 kg amfetaminy. Główne uderzenie w gang miało miejsce w pierwszej połowie kwietnia, kiedy ponad 100 policjantów CBŚP zatrzymało kolejnych 7 osób i przeszukało 20 miejsc użytkowanych przez podejrzanych.



Oprócz zarzutów kierowania lub uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymaniu usłyszeli zarzuty dotyczące przemytu i handlu znaczną ilością narkotyków. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.