​Zatrzymanie 12 osób podejrzanych o przemyt narkotyków, obrót nimi oraz produkcję i dystrybucję anabolików - to efekt wspólnych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ABW i Prokuratury Krajowej. Wśród podejrzanych są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców różnych klubów sportowych.

Zatrzymanie członków gangu zajmującego się przemytem narkotyków i produkcją anabolików / CBŚP / Policja

Do zatrzymań doszło na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego.

Podejrzani mogli w ciągu ostatnich kilku lat przemycić do Polski co najmniej 700 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ok. 14 mln zł. Mogli także wprowadzić do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej 850 kg różnego rodzaju narkotyków wartych ok. 17 mln zł - poinformowała rzeczniczka CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz.

Według śledczych członkowie grupy zajmowali się także produkcją i dystrybucją nielegalnych substancji anabolicznych wartych ok. 1 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych i produkcji nielegalnych środków anabolicznych.

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt mieszkań i miejsc. Przejęli broń, 235 szt. amunicji, maczety, amfetaminę, heroinę, kokainę, marihuanę oraz ponad 42 tys. środków anabolicznych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także telefony komórkowe, ekskluzywne zegarki i 1,2 mln zł w gotówce. Tylko u jednego z podejrzanych funkcjonariusze przejęli ponad 1,1 mln zł w gotówce, które było schowane w papierowej torbie z dyskontu.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono nieruchomości o wartości ponad 9 mln zł. Zabezpieczony materiał dowodowy będzie teraz wnikliwie analizowany przez śledczych.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich zatrzymanych trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce i innych krajach UE prowadzi krakowskie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. W śledztwie łącznie występuje już 82 podejrzanych.

W trakcie ostatniej realizacji policjantów z CBŚP i funkcjonariuszy SG, wsparli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zespoły Realizacyjne CBŚP i SG.