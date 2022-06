Zainteresowanie wyjazdami wakacjami w Polsce jest o 32 proc. mniejsze niż rok temu - wynika z danych Nocowanie.pl. Najwięcej osób szuka zakwaterowania nad morzem, najpopularniejszą lokalizacją jest Władysławowo.

Plaża w Sopocie / Adam Warżawa / PAP

Według danych serwisu obecnie jest o jedną czwartą mniej zapytań o noclegi w lipcu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zainteresowanie wyjazdami sierpniowymi jest nawet o połowę niższe.



Nieco ponad jedna czwarta osób szuka noclegów na wyjazd tygodniowy, a niecałe 4 proc. na dwutygodniowy. Na sześć dni planuje wyjechać 13 proc. turystów. Na podstawie już opłaconych zaliczek wyliczono, że średni koszt noclegów wyniesie 1902 zł za cały pobyt, a w przeliczeniu na jeden nocleg dla jednej osoby - 108 zł.



Po dwóch latach pandemicznych ograniczeń zarówno turyści, jak i branża turystyczna liczyli na normalne wakacje. Tymczasem inflacja osiągnęła już poziom niemal 14 proc., pociągając za sobą wzrost kosztów życia, rosną też ceny m.in. energii i paliwa oraz raty kredytów hipotecznych. Zmagają się z nimi nie tylko sami turyści, ale również właściciele obiektów noclegowych, którzy oprócz tego jednocześnie muszą konkurować z tanimi ofertami zagranicznymi. Jednak ceny wycieczek zagranicznych również wzrastają. W tej sytuacji wielu Polaków wybiera ostrożność, odkłada decyzję o wyjeździe na ostatnią chwilę lub skraca długość planowanego urlopu - skomentował Tomasz Zaniewski z Nocowanie.pl.

Poza morzem popularne Zakopane i Karpacz

Ponad 70 proc. wyjeżdżających szuka zakwaterowania w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Najpopularniejszą lokalizacją jest Władysławowo. Zakopane (3 proc. zapytań) i Karpacz (1,5 proc. zapytań) to jedyne nienadmorskie miejscowości wśród 20 najczęściej wyszukiwanych. Wśród popularnych destynacji wyszukiwanych przez osoby zainteresowane wyjazdem nad morze są również Sarbinowo, Łeba, Pobierowo i Kołobrzeg.



Prawie 40 proc. turystów jest zainteresowanych wynajęciem domku, a 33 proc. myśli o rezerwacji kwatery lub pokoju. Małe zainteresowanie budzą gospodarstwa agroturystyczne - dotyczy ich tylko ok. 1,5 proc. wyszukiwań. Noclegu w hotelu szuka mniej niż 1 proc. wyjeżdżających - wynika z analizy.



Jedna czwarta turystów szuka zakwaterowania dla dwojga dorosłych z dwojgiem dzieci. Ponad 17 proc. wyjeżdżających to pary dorosłych, a 16 proc. dwoje dorosłych z jednym dzieckiem. Niecałe 2 proc. szuka noclegów dla jednego dorosłego z jednym dzieckiem, a 1,5 proc. szuka opcji wyjazdu w pojedynkę.