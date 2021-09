Zatrzymany po pościgu, 27-letni mieszkaniec pow. świdwińskiego, był poszukiwany do odbycia kary więzienia, miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Próbował zgubić policyjny pościg uciekając najpierw samochodem, a potem pieszo. Trafił już do policyjnego aresztu.

