Nieznane osoby dokonały aktu wandalizmu wobec pomnika ku czci polskich i łotewskich bohaterów wojny za niepodległość Łotwy, na miejscu pochówku polskich legionistów, w Dyneburgu (łot. Daugavpils) na południowym-wschodzie Łotwy - podał łotewski portal LSM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik prasowy polskiego MSZ Łukasz Jasina powiedział wieczorem, że "nasze służby dyplomatyczne przystąpią do sprawdzania tej kwestii".

Pomnik znajdujący się przy Krzyżu na Słobódce, na miejscu pochówków polskich żołnierzy, został oblany białą farbą i naniesiono na nim obraźliwy napis. LSM napisał, że do zdarzenia doszło na początku tygodnia.

Organy ścigania zostały poinformowane o akcie wandalizmu w środę. W sprawie wszczęto postępowanie z artykułu dotyczącego przestępstwa przeciwko mieniu.

LSM opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia autorstwa Ryszarda Stankiewicza, prezesa Związku Polaków na Łotwie.

Najpewniej stało się to nocą z 20 na 21 listopada. Ok. 9-10 lat temu na krzyżu także napisali obraźliwe wyrażenia, były małe, szybko je zlikwidowaliśmy. Teraz jest trudniej - i powierzchnia jest większa a wandale wykorzystali farbę alkidową, którą trudno jest usuwać podczas mrozu - powiedział LSM Stankiewicz.

"Przestępcy zostawili na miejscu puszkę po farbie"

Jak dodał, w czwartek wzrosły temperatury i od razu przystąpiono do usuwania farby, w tym w pierwszej kolejności usunięto obraźliwy napis. Według Stankiewicza "pracy jest tam na kilka dni".

To akt wandalizmu. Już zwróciłem się na policję i przedstawiłem dowody - przestępcy zostawili na miejscu puszkę po farbie. Nie spieszę z wyciąganiem wniosków, żyjemy w napiętych czasach... - dodał prezes Związku Polaków na Łotwie.

Być może to pijani chuligani, druga wersja to zemsta: usunęliście nasze pomniki, to my zbezcześciliśmy wasze... - wskazał Stankiewicz.

Wyraził przekonanie, że do podobnej sytuacji nie doszłoby, gdyby na miejscu znajdował się monitoring.

Łotwa demontuje obiekty z sowiecką symboliką

Aktu wandalizmu dokonano wobec pomnika dowódców wojsk polsko-łotewskich - marszałków Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego oraz generałów Peterisa Valdemarsa Radzinsza i Janisa Balodisa. Pomnik Dowódców Ofensywy Dyneburskiej, który sfinansowano przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, odsłonięto w 2020 roku.

Pomnik znajduje się przy Krzyżu na Słobódce, upamiętniającym legionistów, którzy polegli w walce z bolszewikami w Kampanii Łatgalskiej w 1920 r.

Dyneburg to drugie co do wielkości miasto Łotwy i była stolica dawnych Inflant Polskich. Mieszka tam najwięcej łotewskich Polaków: stanowią ok. 15 proc. ludności miasta. Dyneburg jest zamieszkany w większości przez osoby rosyjskojęzyczne.

Na Łotwie zdemontowano w ostatnich miesiącach ok. 120 obiektów z sowiecką symboliką. W Dyneburgu, mimo sprzeciwu części rosyjskojęzycznych mieszkańców, zdemontowano dwa pomniki.

W drugiej połowie czerwca na Łotwie weszło w życie prawo zakazujące demonstrowania w przestrzeni publicznej symboliki sowieckiej i nazistowskiej oraz zobowiązujące do usunięcia do 15 listopada obiektów gloryfikujących te reżimy. Demontażowi podlegały pomniki, znaki pamięci i inne obiekty, pod którymi nie było pochówków.