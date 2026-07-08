Matura 2026/2027. Co zmieni się na egzaminie w nowym roku szkolnym?

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Rok szkolny 2026/2027 przynosi kilka istotnych zmian w egzaminie maturalnym. Część z nich może ułatwić życie przyszłym maturzystom, inne wymagają przemyślanych decyzji już na etapie składania deklaracji. Sprawdź, co się zmienia, jakie są najważniejsze zasady i na co musisz zwrócić uwagę, jeśli planujesz przystąpić do matury w maju 2027 roku.

Kiedy matura 2026/2027?

Jeśli chodzi o dokładny, dzienny termin matury 2027, nie ma jeszcze oficjalnych wytycznych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na ten rok. Zgodnie z przepisami, dyrektor CKE ma czas na opublikowanie pełnego komunikatu do 20 sierpnia 2026 roku. Opierając się jednak na doświadczeniach z minionych lat, należy się spodziewać, że egzaminy ruszą tradycyjnie tuż po długim weekendzie majowym – najpewniej 4 lub 5 maja 2027 roku.

Matura 2027 – co się zmienia, a co zostaje bez zmian?

Wokół egzaminu maturalnego 2027 narosło wiele plotek i niejasności. Najważniejsza informacja dla wszystkich, którzy kończą szkołę średnią w przyszłym roku szkolnym, brzmi: matura 2027 odbędzie się według dotychczasowych zasad.

Choć Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada szeroko zakrojoną reformę edukacji, nowa formuła egzaminu maturalnego dotyczyć będzie dopiero uczniów, którzy rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły średniej od września 2027 roku. Oznacza to, że przyszłoroczni maturzyści mogą spać spokojnie – nie czekają ich żadne rewolucyjne zmiany w strukturze arkuszy czy sposobie oceniania.

Ile punktów, żeby zdać maturę 2026/2027?

Jedną z najważniejszych kwestii, która budziła niepokój wśród uczniów, jest próg punktowy z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dobra wiadomość: próg 30 proc. z rozszerzenia ponownie został zawieszony. Oznacza to, że aby zdać maturę, wystarczy:

uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego (język polski, matematyka, język obcy na poziomie podstawowym),

przystąpić do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,

nie trzeba uzyskać żadnego minimum punktowego z tego przedmiotu dodatkowego.

Warto jednak pamiętać, że wynik z rozszerzenia nadal jest kluczowy w rekrutacji na studia. Jeśli planujesz aplikować na popularne kierunki, każdy punkt może mieć znaczenie. Co więcej, próg 30 proc. z przedmiotu dodatkowego wróci od roku szkolnego 2027/2028 – jeśli planujesz poprawkę matury w późniejszych latach, musisz się z tym liczyć.

Zmiany na maturze 2026/2027. Nowy przedmiot

Rok szkolny 2026/2027 przynosi także nowość w katalogu przedmiotów dodatkowych. Po raz pierwszy maturzyści mogą wybrać egzamin z biznesu i zarządzania (BiZ). Przedmiot ten zastępuje dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości i jest dostępny jako opcja dla absolwentów liceów ogólnokształcących.

Egzamin z BiZ będzie trwał 180 minut i skupi się na praktycznych umiejętnościach – analizie danych, podejmowaniu decyzji biznesowych czy interpretacji wskaźników finansowych. To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób planujących studia na kierunkach ekonomicznych, zarządzaniu, finansach czy marketingu.

Zanim jednak zdecydujesz się na ten przedmiot, sprawdź, czy uczelnia i kierunek, który cię interesuje, honoruje wynik z BiZ w rekrutacji – nie wszystkie szkoły wyższe zdążyły już zaktualizować swoje przeliczniki.