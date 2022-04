Od świadectwa i wyniku z egzaminu ósmoklasisty zależy to, czy dziecko dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. W środę (20 kwietnia) w Łodzi zaczyna się elektroniczna rekrutacja do liceów, techników i szkół zawodowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Łódź przygotowanych jest nieco ponad 7,5 tys. miejsc (w tym - niemal 4 tys. w liceach, prawie 2,9 tys. w technikach oraz przeszło 700 w szkołach branżowych I stopnia). W tym roku największym wyzwaniem naboru będzie podwójny rocznik. W szkołach ponadpodstawowych zostają uczniowie, którzy nie będą podchodzili do matury, a dodatkowo jest kumulacja roczników z reformy - mówi wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Cytat W 2014 roku do I klasy poszły dzieci w wieku 7 lat i 6-latki. Mam nadzieję, że temu wyzwaniu sprostamy, bo zwiększyliśmy liczbę miejsc do 7 i pół tysiąca, żeby dla wszystkich uczniów wystarczyło tych miejsc - dodaje. Do kiedy można wybierać szkołę? Klasy 8 ukończy w tym roku 6 289 uczniów, a większa liczba miejsc w szkołach średnich uwzględnia kandydatów spoza Łodzi, drugorocznych oraz ze szkół niepublicznych. W ubiegłym roku w łódzkich szkołach ponadpodstawowych było 5 tys. 200 miejsc. Kandydaci mają czas do 17 maja na zalogowanie się w elektronicznym systemie naboru oraz wybranie szkół uszeregowanych według preferencji. Ósmoklasiści mogą wybierać dowolną liczbę szkół oraz oddziałów. Nie ma pośpiechu, tutaj nie decyduje kolejność logowania w systemie tylko oceny ze świadectwa ukończenia szkoły oraz egzaminu ósmoklasisty, więc zachęcam kandydatów, by prześledzili ofertę naszych szkół, a dokonując wyboru kierowali się zainteresowaniami, marzeniami i umiejętnościami, a nie modą. Czasu jest dość, by wybrać dobrze - podpowiada wiceprezydent Moskwa-Wodnicka. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty? Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24-26 maja, więc kandydaci do szkół średnich będą mieli możliwość, po uzyskaniu wyników sprawdzianu, ponownie zalogować się do systemu rekrutacyjnego i zmodyfikować swoje preferencje. Listy uczniów zakwalifikowanych do szkół średnich będą opublikowane 19 lipca. Na nabór do szkół ponadpodstawowych nie wpłynie obecność uczniów z Ukrainy. Liczba dzieci w klasach po szkole podstawowej nie jest duża i utrzymuje się na stałym poziomie. W oddziałach przygotowawczych jest obecnie ponad 300 osób. Nie stanowi to większego problemu dla systemu - zaznacza dyrektor Wydziału Edukacji, Jarosław Pawlicki. Rekrutacja będzie się odbywać za pośrednictwem strony: lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/ Zobacz również: Posiej łąkę wokół EC1 Łódź

