Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński będzie przesłuchiwany przez komisję śledczą ds. VAT - poinformował szef tej sejmowej komisji Marcin Horała. Dodał, że świadkami będą też były szef wywiadu skarbowego Piotr Perkins i b. dyrektor z MF Jacek Skonieczny.

Wniosek o przesłuchanie Kamińskiego złożyła PO / Leszek Szymański / PAP

Horała pytany w czwartek, czy komisja na zamkniętym posiedzeniu przegłosowała wniosek posłów PO o wezwanie na świadka ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (2006-2009), powiedział: "Tak".

Horała dodał, że komisja wezwała jeszcze dwóch innych świadków, "w tym byłego szefa wywiadu skarbowego Piotra Perkinsa oraz byłego dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów Jacka Skoniecznego".



Polityk zaznaczył, że na razie - do końca marca br. terminy przesłuchań świadków są już wyznaczone.



Ponadto przewodniczący komisji ds. VAT poinformował PAP, że nie wyznaczono jeszcze nowego terminu przesłuchania byłego ministra finansów w rządzie PO Mateusza Szczurka. Jego przesłuchanie miało się odbyć w środę, 16 stycznia br.



Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego, posła PO, komisja powołała na świadka ministra Kamińskiego, bo wcześniej przesłuchiwała jego następca w CBA, Pawła Wojtunika. Jak powiedział, zgłosił wniosek o przesłuchanie Kamińskiego, bo uważał, że brak Kamińskiego jako świadka było "mocnym niedopatrzeniem".



Konwiński powiedział, że komisja zapyta Kamińskiego o to, jak CBA walczyło z przestępczością vatowską przez dwa lata, kiedy był szefem tej służby, "czy tylko walczono z ówcześnie rządząca Platformą Obywatelską, czy może również z przestępcami vatowskimi".



Marcin Horała pytany o przesłuchanie Renaty Hayder (doradcy społecznego byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i jednocześnie zatrudnionej w firmie Ernst & Young), podkreślił, że będzie ją pytał o "udział w tworzeniu nowelizacji (ustawy o VAT - PAP) z 2008 roku, oraz o jej zadania, charakter i zakres tego, co robiła w ministerstwie finansów".



Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca ub.r. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.