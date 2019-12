Największa wystawowa makieta w Polsce została zaprezentowana w Stacji Radegast, oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Ma powierzchnię 40 metrów kwadratowych i prezentuje kompletny model łódzkiego getta z maja 1942 roku.

Makieta łódzkiego getta powstawała przez 4 lata / Magdalena Grajnert / RMF FM

Mieliśmy zdjęcie lotnicze, mieliśmy plany i inwentarze powojenne - mówi autor makiety, Piotr Estkowski. Korzystaliśmy z tysięcy zdjęć i na ich podstawie byliśmy w stanie robić modele konkretnych budynków - dodaje.

Makieta w sumie liczy ponad 8 tysięcy obiektów. Przedstawia dawny układ łódzkich ulic. Do dziś zachowało się ok. 30 procent budynków, które możemy obejrzeć w miniaturze. To dopiero wstępna wersja makiety, jaka będzie prezentowana zwiedzającym.

Chcemy ją jeszcze umultimedialnić, czyli za pomocą mappingu, zbliżeń czy zdjęć pomóc widzowi zobaczyć wszystkie szczegóły, jakie zawiera - wyjaśnia Jacek Wawrzynkiewicz, dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Planujemy też budowę ścieżek edukacyjnych. To powinno zająć nam jakieś 2 lata - deklaruje

Makieta łódzkiego getta powstawała przez 4 lata. Można ją oglądać w oddziale Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Ghetto 12 w Łodzi.