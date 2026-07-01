Nowa lista leków refundowanych. Zmiany od 1 lipca

RMF24

Od dziś - 1 lipca 2026 - zaczyna obowiązywać zaktualizowana lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Zmiany dotyczą m.in. chorób gastroenterologicznych, neurologicznych (choroba Parkinsona i miastenia) czy rzadkich schorzeń genetycznych.

Wykaz leków refundowanych aktualizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia co kwartał. Ostatnie obwieszczenie opublikowano 17 czerwca, a nowa lista leków refundowanych zaczęła obowiązywać dzisiaj, a więc w środę 1 lipca.

Pacjenci onkologiczni

W terapiach onkologicznych refundacja objęła, m.in.:

Opdivo + Yervoy - dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego (z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną MSI-H lub zaburzeniami dMMR),

Imfinzi + Imjudo - dla pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (rak wątroby),

Opdivo - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, Imfinzi - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca,

Imfinzi (durwalumab) - dla pacjentów z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca (leczenie konsolidujące po chemioradioterapii),

Krazati - dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (z obecną mutacją G12C w genie KRAS), Loqtorzi (toripalimab) - dla pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem narządów głowy i szyi oraz z nowotworem złośliwym części nosowej gardła, Blenrep (belantamab mafodotin) - dla pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym (nowotwór krwi/szpiku kostnego), Nubeqa (darolutamid) - dla pacjentów z przerzutowym, wrażliwym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (rak prostaty), Jemperli (dostarlimab) - dla pacjentek z pierwotnie zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium (rak trzonu macicy).

Zaktualizowana lista leków refundowanych dla pacjentów nieonkologicznych

W terapiach nieonkologicznych refundacją objęto leki:

Tremfya (guselkumab) - dla pacjentów z ciężką lub umiarkowaną, czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna,

Spevigo (spesolimab) - dla pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową (GPP) (leczenie i zapobieganie zaostrzeniom),

Tremfya (guselkumab) - dla pacjentów z ciężką lub umiarkowaną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG),

Lecigon (lewodopa + karbidopa + entakapon) - dla pacjentów z zaburzeniami motorycznymi w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona,

Crysvita (burosumabum) - dla dorosłych pacjentów z hipofosfatemią sprzężoną z chromosomem X (XLH),

Rystiggo (rozanolixizumabum) - dla pacjentów z ciężką, uogólnioną postacią miastenii,

Beyonttra (acoramidis) - dla pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (ATTR-CM),

Kayfanda (odewiksybat) - dla pacjentów z zespołem Alagille’a (do leczenia trudnego w opanowaniu świądu w przebiegu cholestazy).

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 177 produktów bądź nowych wskazań - podało MZ.

Zabezpieczono kontynuację finansowania

W refundacji aptecznej zabezpieczono kontynuację finansowania kluczowych leków, na które czekali pacjenci, w tym nowoczesnych leków wieloskładnikowych na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca, takich jak Ramizek Plus i Ladinorm, oraz preparatu Hygroton.

Do wykazu dopisano również Flutixon Nasal – spray do nosa stosowany w leczeniu ciężkich objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, a także lek Bupropion Neuraxpharm dla osób z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi.