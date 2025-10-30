Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało dziesięć osób podejrzanych o udział w nielegalnym obrocie silnymi lekami opioidowymi zawierającymi m.in. oxykodon i fentanyl. Wśród ludzi, którzy usłyszeli zarzuty, są przedstawiciele różnych zawodów, w tym lekarz i duchowny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziesięć osób, w tym lekarz i ksiądz, usłyszało zarzuty udziału w obrocie dużą ilością leków opioidowych zawierających m.in. oxykodon i fentanyl.

Proceder trwał od 2023 roku i obejmował kilka województw; zatrzymań dokonało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Podczas przeszukań zabezpieczono tysiące tabletek i plastrów z substancjami psychotropowymi.

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji z Polski i ze świata.

Jak przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn, zatrzymywanie podejrzanych przez funkcjonariuszy z krakowskiego oddziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości trwało od 29 maja do 2 października br. w województwach: małopolskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Zarzuty, jakie usłyszeli zatrzymani, dotyczą wprowadzania do obrotu oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością tabletek i plastrów zawierających m.in. oxykodon i fentanyl, a także poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Proceder trwał od dwóch lat

Z ustaleń śledztwa wynika, że proceder trwał od 2023 roku. Wśród podejrzanych jest m.in. 52-letni lekarz, który miał wystawiać fałszywe recepty na leki opioidowe, 39-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna zajmujący się wprowadzaniem leków do obrotu, 50-letni mężczyzna wywożący środki do Holandii oraz dwóch mężczyzn w wieku 35 i 31 lat uczestniczących w obrocie tymi substancjami.

Jednym z odbiorców leków zawierających substancje narkotyczne, m.in. benzodiazepiny, był 45-letni ksiądz z parafii w województwie mazowieckim, któremu przedstawiono zarzut udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.

"Do wprowadzania do obrotu środków dochodziło zarówno poprzez bezpośrednie kontakty osób uczestniczących w procederze, jak i za pośrednictwem firm kurierskich" - poinformowała w komunikacie prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Zabezpieczono tysiące tabletek i plastrów

Podczas przeszukań zabezpieczono kilka tysięcy tabletek m.in. leków Oxydolor, morfiny, Alprox i Xanax, plastry zawierające fentanyl oraz 270 tabletek leku Doreta.