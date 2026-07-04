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Wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem może w ułamku sekundy zamienić się w walkę o życie. Gdy siły natury zawodzą, a woda wciąga człowieka, ostatnią nadzieją często staje się „łańcuch życia”. Jednak ta heroiczna akcja to nie tylko solidarność, ale przede wszystkim żelazne zasady bezpieczeństwa. Dowiedz się, jak stworzyć skuteczną blokadę i czego absolutnie nie robić, by ratując innych, samemu nie stać się ofiarą.

Łańcuch życia w morzu: Jak bezpiecznie przeprowadzić akcję ratunkową i kiedy ją stosować?

Łańcuch życia w morzu: Jak bezpiecznie przeprowadzić akcję ratunkową i kiedy ją stosować? / Shutterstock

Choć Bałtyk na pierwszy rzut oka wydaje się spokojny, kryje w sobie potężną siłę. Nawet doświadczonym pływakom mogą zagrażać niewidoczne prądy i nagłe zmiany pogody. Każdego roku dochodzi do niebezpiecznych incydentów, które nierzadko kończą się interwencją ratowników. W takich sytuacjach liczy się szybka i przemyślana reakcja – zarówno ze strony służb, jak i świadków zdarzenia.

Czym jest łańcuch życia?

Łańcuch życia to jedna z najskuteczniejszych metod poszukiwania i ratowania osób tonących w wodzie. Polega ona na utworzeniu przez grupę osób zwartego szeregu, w którym uczestnicy trzymają się za ręce lub ramiona i wspólnie przeszukują wyznaczony obszar wzdłuż brzegu. Dzięki temu możliwe jest szybkie odnalezienie osoby zaginionej lub udzielenie jej pomocy zanim sytuacja stanie się krytyczna.

Kiedy stosować łańcuch życia?

Decyzję o utworzeniu łańcucha życia powinien podjąć wykwalifikowany ratownik. To on ocenia, czy warunki pozwalają na bezpieczne wejście do wody oraz czy liczba chętnych i ich umiejętności są wystarczające do przeprowadzenia akcji. Ratownik wydaje komendy i wskazuje, kto może wziąć udział w poszukiwaniach.

W wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma ratownika, a warunki są idealne (biała flaga, płaska tafla wody), plażowicze mogą samodzielnie zorganizować akcję, jednak należy to robić z najwyższą ostrożnością.

Jak zorganizować łańcuch życia?

Wyróżniamy dwa typy łańcucha życia:

Łańcuch podstawowy

Tworzony jest wzdłuż linii brzegu. Rozpoczyna się tuż przy linii wody, a kończy tam, gdzie woda sięga ostatniemu uczestnikowi do szyi. Najbardziej doświadczeni ratownicy lub osoby wyposażone w sprzęt ratunkowy stoją na końcach i w środku łańcucha, dbając o jego stabilność i bezpieczeństwo całej grupy. Koordynacją i asekuracją kierują kolejne osoby, które czuwają nad sprawnym przebiegiem akcji.

Łańcuch naprzemienny

Stosowany, gdy liczba osób nie pozwala na utworzenie długiego szeregu. W tym wariancie łańcuch porusza się łukami pod kątem 90 stopni, dzięki czemu nawet krótsza grupa może skutecznie przeszukać całą płyciznę. Gdy jedna strona przesuwa się naprzód, druga pozostaje w miejscu, zachowując ciągłość i bezpieczeństwo.

Zasady bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowej

Przystępując do akcji ratunkowej w wodzie, należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

W łańcuchu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby dorosłe, które czują się pewnie w wodzie i potrafią pływać.

Niewskazane jest branie udziału w akcji po obfitym posiłku lub spożyciu alkoholu – takie osoby mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych.

Akcję koordynują ratownicy – to do nich należy ostateczna decyzja o rozpoczęciu i zakończeniu poszukiwań.

Uczestnicy muszą bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej akcję.

Najsilniejsze osoby powinny znajdować się w środkowej części łańcucha, a najwyżsi – na końcach, by mogli przeszukiwać głębsze partie wody.

Każdy uczestnik powinien czuć grunt pod nogami – to kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich ogniw.

Kontakt z osobą tonącą – zachowaj szczególną ostrożność

Odnalezienie osoby tonącej to dopiero początek trudnej akcji ratunkowej. Osoba walcząca o życie, często w panice, może nieświadomie stanowić zagrożenie dla ratującego. Z tego powodu, jeśli nie jesteśmy odpowiednio przeszkoleni, lepiej poczekać na pomoc ratownika lub przekazać sprzęt ratunkowy. Bezpośredni kontakt z tonącym wymaga doświadczenia i opanowania.

Najważniejsze: zapobiegać, nie leczyć

Chociaż statystyki pokazują, że większość utonięć w Polsce ma miejsce w jeziorach i rzekach, również nad morzem należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa: