W Nowym Jorku nie obowiązują dotąd tablice rejestracyjne dla rowerów, ale wkrótce może się to zmienić. Wiąże się to z rosnącą liczbą tych pojazdów na ulicach miasta, ścieżek rowerowych, jak też wypadków.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Musimy lepiej wykonywać swoją pracę, ucząc wszystkich, jak wypełniać ich obowiązki. (...) Myślę, że z pewnością należy wziąć pod uwagę takie pomysły jak tablice rejestracyjne, ponieważ wkraczamy w nowy świat. Coraz więcej ludzi jeździ na rowerze, w pewnym sensie musimy jednak nadrobić zaległości w tej rzeczywistości i to jest rodzaj projektu, który należy przeanalizować - wyjaśniał burmistrz Bill de Blasio.

Mówił o tym także w kontekście bezpieczeństwa. Rowerzyści powodują bowiem dużo wypadków i obrażeń.



Stacja CBS2 zwróciła uwagę, że zgodnie z policyjnymi statystykami w ciągu ubiegłych czterech tygodni 482 osoby zostały ranne. Jest to wzrost o 115 proc. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku.



Policja stara się ściślej kontrolować ruch drogowy; samochody i motocykle. Służą temu patrole i rozbudowywany system kamer bezpieczeństwa pozwalający karać winnych naruszania przepisów mandatami.

Przeciwny projektowi jest prowadzący w sondażach kandydat na nowego burmistrza Nowego Jorku i były pretendent do Białego Domu Andrew Yang.



Powinniśmy budować ścieżki rowerowe, a nie biurokrację - powiedział Demokrata, który też jest cyklistą. Także inni podzielają ten pogląd. Ich zdaniem tablice rejestracyjne ograniczą liczbę rowerzystów.



"Rowerzyści to piraci drogowi"

Rowerzyści w Nowym Jorku mają nie tylko zwolenników. Narzekają na nich przechodnie i kierowcy, zarzuca się im nieostrożną jazdę. Posiadacze samochodów skarżą się też na to, że na zatłoczonych ulicach likwiduje się pasy jezdni i przeznacza tylko dla rowerzystów.



Piesi i rowerzyści są w praktyce wyłączeni z obowiązujących reguł drogowych. Szczególnie ci drudzy narażają ludzi na wypadki. Wielu jeździ z dużą szybkością, często pod prąd. Nie istnieją dla nich czerwone światła, nie zatrzymują się na znakach stop.



Są to piraci drogowi, a najgorsi dostarczyciele dokumentów i innych rzeczy, którym się zawsze spieszy, bo od tego co zrobią zależy ich zapłata. Kiedyś chciałem przejść na zebrach na drugą stronę 5 Alei na zielonym świetle i nie zauważyłam jak jakiś facet pędził tak pod prąd, że mógł mnie zabić. Jego torba mignęła mi przed nosem. Brakowało kilka cali - powiedziała mieszkanka Nowego Jorku Johanna.



ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jest pokryty złotem i wart milion złotych. Takiego roweru jeszcze nie widziałeś!