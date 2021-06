Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak jest jednym z najlepszych kuratorów w historii Polski, jedynie jej prywatne wypowiedzi na Twitterze mogłyby być delikatniejsze - tak minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek skomentował słowa urzędniczki, która stwierdziła, że Uniwersytet Jagielloński "zamienia się w agencję towarzyską". Sprawa była tematem jednego z zadanych Czarnkowi pytań poselskich.

Przemysław Czarnek / Paweł Supernak / PAP

Minister oświadczył, że Barbara Nowak jest kuratorem wzorowym i znakomitym, chociaż jej wpis ws. uniwersyteckiej ankiety wywołał jego reakcję.



Zwróciłem pani Barbarze Nowak uwagę na ostatni jej komentarz pod adresem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słów niektórych pod adresem tego uniwersytetu nie powinna używać również na Twitterze prywatnym - przyznał Czarnek.



Minister wyjaśnił też, że o ankietę, umożliwiającą przedstawienie się jako transkobieta lub transmężczyzna sam zapytał rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uzyskałem odpowiedź pana rektora w dniu wczorajszym. Wskazała ona, że ankieta jest elementem jest badania naukowego. Ja to przyjmuję do wiadomości, aczkolwiek nie ma w Polsce podstaw prawnych do tego, żeby wyodrębnić inną płeć aniżeli kobieta i mężczyzna - mówił Czarnek. Kurator Barbara Nowak, dla której to, co on sam przyjął do wiadomości jest "neomarksistowską segregacją" wg ministra pozostaje jednak postacią wybitną.





Wpis, który wywołał burzę

W ubiegłym tygodniu małopolska kurator oświaty Barbara Nowak napisała na Twitterze: "Szok! Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską! Przygotowuje ofertę wg płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia, z historią od 1364 r. stosuje segregację studentów po neomarksistowsku". Nowak wraz z wpisem zamieściła zrzut ekranu z fragmentu ankiety. Na grafice widać, że ankietowani proszeni są o podanie swojej płci i mają do wyboru: kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna, nie chcę odpowiadać na to pytanie.

To fragment ankiety, którą 38 tys. studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego dostało z Działu Bezpieczni UJ - jednostki, która działa na rzecz równego traktowania członków społeczności akademickiej. Jak powiedział rzecznik prasowy UJ Adrian Ochalik, ta ankieta nie ma nic wspólnego z rekrutacją i była wysyłana do studentów także w poprzednich latach. Jest dobrowolna, anonimowa i poufna, a dane w niej zebrane są przedstawiane władzom uczelni, a później na stronie Działu Bezpieczni. Wyniki ankiet mają też służyć badaniom naukowym.





"Osobiste dramaty, zmagania i lęki"

Rektor UJ prof. Jacek Popiel napisał list do małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, w którym ustosunkował się do jej słów.



"Za tym, co Pani Kurator określiła trywializująco jako “segregację studentów po neomarksistowsku", mającą rzekomo - według Pani własnego sformułowania - prowadzić do “zamiany Uniwersytetu Jagiellońskiego w agencję towarzyską", stoją historie prawdziwych ludzi - ich osobiste dramaty, zmagania i lęki, wynikające z dyskryminacji, która dotyka ich na co dzień" - napisał rektor.



Wyjaśnił, że codzienna praca Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji, funkcjonującego w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, "niezmiennie utwierdza nas w przekonaniu, jak pomoc ta jest potrzebna. Naszym obowiązkiem jest wsparcie studentów oraz doktorantów w trudnościach, które napotykają na swojej drodze, zagwarantowanie im opieki, gdy szczególnie tego potrzebują."



"Nie mamy wątpliwości, że wypowiedź Pani Kurator sprawi, że wołanie o pomoc stanie się jeszcze głośniejsze" - dodał prof. Popiel. Jednocześnie zwrócił się do kurator z zaproszeniem na spotkanie z przedstawicielami Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji.



W sobotę wPolityce.pl opublikowało odpowiedź małopolskiej kurator oświaty. "Uniwersytet nigdy nie był miejscem, gdzie różnicowano studentów zależnie od ich orientacji seksualnej. Ta sfera życia młodych ludzi nie była przedmiotem zainteresowania ani oceny pracowników naukowych. Zadaniem pracowników naukowych było przekazanie wiedzy, a studentów, aby jak najwięcej się nauczyć" - napisała Nowak.