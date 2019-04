"W Parlamencie Europejskim każdym mandat będzie miał dla nas ogromną wartość" - przyznał lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Podkreślił też, że wartością dla jego ruchu w przyszłym Parlamencie Europejskim będzie sojusz z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd, który jest bliskim ideowo Kukiz'15.

Zdjęcie archiwalne / RMF FM

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Kukiz'15 w ubiegłym tygodniu zarejestrował listy we wszystkich 13 okręgach zbierając ponad 200 tys. podpisów.

Paweł Kukiz zapytany, jak odnosi się do sondaży przedwyborczych, które dają jego ugrupowaniu od dwóch do czterech mandatów w przyszłym Parlamencie Europejskim, powiedział, że "nawet jeden mandat by mnie satysfakcjonował". Traktuje wybory do Parlamentu Europejskiego jako możliwość szerszej współpracę między innymi z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd. Stawiałbym bardziej nie na ilość, ale na jakość - to jest podstawowa sprawa. Poza tym, jestem realistą i każdy mandat jest ogromną wartością, nawet jeżeli byłby to jeden mandat - podkreślił.





Spotkanie sojuszników w Warszawie

28 kwietnia przedstawiciele ugrupowań antysystemowych przyjadą do Warszawy na konferencję. Wśród nich będzie m.in. włoski Ruch Pięciu Gwiazd i jego lider, wicepremier Włoch Luigi Di Maio. Kukiz'15 w połowie lutego w Rzymie zawarł z tym ugrupowaniem oraz trzema innymi ruchami sojusz przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.



Kukiz na pytanie, czy sam sojusz to w jego opinii już część kampanii wyborczej do PE, odpowiedział: Z Ruchem Pięciu Gwiazd łączy nas bardzo duża bliskość ideologiczna. To jest partia, która stawia na duży udział demokracji bezpośredniej, kontroli władzy, która stawia na antykorupcję, która chce przejrzystego, uczciwego państwa, państwa obywatelskiego.



Podkreślił, że "jeżeli chodzi o politykę europejską - jest to frakcja, która podkreśla, że Unia Europejska jest bardzo potrzebna, ale UE równych szans, równych sobie państw".



Przyznał też, że konferencje podobne do tej, jaka jest planowana na 28 kwietnia w Warszawie, odbyły się już m.in. w Rzymie i Zagrzebiu. Chcemy przedstawić ludziom nasze porozumienie, żeby zobaczyli, że między mną a na przykład premierem Di Maio istnieje nie tylko pragmatyzm, ale również ogromna sympatia i duża bliskość ideologiczne - powiedział Kukiz.



Jako przykład dobrej współpracy, lider Kukiz'15 podał projekt kompleksowej ustawy antykorupcyjnej, rozpatrywanej obecnie w Sejmie, która zakłada wykluczenie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne, i która wzorowana jest na przepisach, jakie w grudniu ub.r. wprowadził we Włoszech Ruch Pięciu Gwiazd.



Podczas konferencji - jak ustaliło PAP - omówione zostaną główne założenia podpisanego przez ugrupowania tzw. Manifestu Europejskiego. Zakłada on wzmocnienie demokracji bezpośredniej poprzez m.in. wprowadzenie głosowania przez internet. W kontekście krajowym ruch Kukiz'15 chce, aby referendum ogólnokrajowe ogłaszane było obligatoryjnie po zebraniu miliona podpisów i aby próg frekwencyjny został zniesiony albo obniżony do 30 proc.



Ponadto w manifeście podkreślono potrzebę reform instytucji unijnych, tak aby Parlament Europejski miał większe znaczenie niż np. Komisja Europejska, walkę z korupcją i przestępczością zorganizowaną, zmiany w zarządzaniu ruchami migracyjnymi, ograniczenie wpływu rynków finansowych oraz koniec z podwójnymi standardami jakości produktów w państwach UE.



Sama konferencja będzie prawdopodobnie połączona z konwencją wyborczą Kukiz'15. W przeciwieństwie do innych podmiotów startujących w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, łącznie z Konfederacją, nie pobieramy subwencji. Nas po prostu nie stać na robienie tego typu zdarzeń zbyt często - powiedział Kukiz.



Polacy będą wybierali 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w między 23-26 maja.