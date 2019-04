„PSL jasno przedstawiło swoje stanowisko w kwestii przyjęcia euro; powiedzieliśmy, że ani strefa euro nie uporządkowała swoich problemów, ani Polska nie jest gotowa na przyjęcie euro” - podkreślił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL twierdzi, że jego partia od lat ma jasne stanowisko ws. przyjęcia euro / Paweł Supernak / PAP

Przyjmiemy euro wtedy, kiedy będą uporządkowane problemy w strefie euro, a Polska będzie gotowa na tę walutę. To jest stanowisko PSL od wielu, wielu lat" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Dodał, iż cieszy się, że wiele środowisk idzie w podobnym nurcie. Ten temat nie jest rozstrzygany przez Parlament Europejski. Nie ma też kwestii euro w programie Koalicji Europejskiej. Decyzja może zapaść tylko w Polsce, jednak do tego jest potrzebna zmiana w konstytucji. Dzisiaj największą partią, która może dążyć do zbudowania większości wymaganej do zmiany konstytucji jest PiS - mówił lider PSL.

Podkreślił, że PiS nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, ale - jak zaznaczył - "nie sądzę, żeby chciał to zrobić". Ciekawe czemu wywołują ten temat? Dlatego, że ten temat jest ważny, czy dlatego, że przesłania inne ważne tematy? Myślę, że to drugie - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Deklaracja Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował przed świętami, że wysłał do szefów najważniejszych formacji parlamentarnych - do przywódcy Koalicji Europejskiej Grzegorza Schetyny i lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza - projekt deklaracji, którą sam już podpisał.

Jak wyjaśnił, jest to deklaracja partii i koalicji ponad podziałami politycznymi, ponieważ odnosi się do interesów finansowych państwa i polskich obywateli. Chodzi o to, żeby wszystkie te formacje, łącznie z naszą, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic. Tutaj punktem odniesienia są przede wszystkim Niemcy - zaznaczył prezes PiS.

Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jest gotowy, aby powiedzieć, co myśli na temat wprowadzenia euro opinii publicznej i prezesowi Kaczyńskiemu "twarzą w twarz w bezpośredniej debacie". Zawsze kampania wyborcza, wybory, czas przedwyborczy jest czasem na debatę, na zderzenie opinii, na pokazanie prawdziwych stanowisk partii, które reprezentujemy - podkreślił lider PO. Jestem do takiej debaty gotowy - oświadczył Schetyna.

Lider PO wystosował też list do prezesa PiS, w którym wzywa go do debaty o miejscu Polski w Unii Europejskiej. Najlepszym sposobem na zrozumienie różnic i przełamanie podziałów jest uczciwa otwarta rozmowa - napisał Schetyna.

Z kolei lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zadeklarował, że poprze tę deklarację. Oczywiście, że poprzemy deklarację, zaproponowaną przez pana Kaczyńskiego, ale dawno już mogło nie być tematu - podkreślił Kukiz.