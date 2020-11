35 policjantów zostało rannych podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Chodzi o urazy kręgosłupa, obrażenia głowy, złamaną rękę. "Jeszcze trzy osoby przebywają w szpitalu z uwagi na swój stan" - powiedział w czwartek rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Marsz zorganizowany przez środowiska narodowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Maciej Kulczyński / PAP

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Z wcześniejszych zapowiedzi organizatorów wynikało, że będzie on zmotoryzowany. Tak się jednak nie stało.



Podczas marszu doszło do zamieszek. Policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. Komenda Stołeczna Policji podkreślała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.

Gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest agresja kierowana wobec policjantów, agresja wobec mienia, mamy do czynienia z reakcją policjantów. Te działania, które wczoraj były prowadzone przez policjantów nie zmieniły się w żaden sposób; one były takie same w przypadku agresji podczas wczorajszych wydarzeń, podczas protestów przedsiębiorców, podczas protestu kobiet - powiedział w czwartek rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

BURDY PO MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI. TU RELACJĘ NA ŻYWO

Zdaniem rzecznika KSP ilość rac i niebezpiecznych przedmiotów, które były rzucane w kierunku policjantów podczas środowego marszu stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia policjantów.





Największe straty po zamieszkach w infrastrukturze drogowej

Największe straty w wyniku zamieszek 11 listopada są w infrastrukturze drogowej - poinformowała w czwartek rzecznik stołecznego ratusza Karolina Gałecka.



Została powyrywana kostka brukowa i słupki. Wciąż trwa jednak liczenie strat - zaznaczyła.