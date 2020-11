O 13:30 w Warszawie rozpoczął się Marsz Niepodległości. W stolicy zgromadziły się samochody i motocykle, bo ze względu na sytuację epidemiczną Marsz miał odbywać w formie "rajdu". Część uczestników zignorowała jednak zmianę formuły wydarzenia. Stołecznymi ulicami maszerował kilkutysięczny tłum. Doszło do starć manifestantów z policją. Koło godziny 17. organizatorzy Marszu Niepodległości poinformowali o jego oficjalnym zakończeniu.

Starcia policji i uczestników Marszu Niepodległości na rondzie de Gaulle'a w Warszawie, / Wojciech Olkuśnik / PAP







W poniedziałek pełnomocnik stowarzyszenia Marsz Niepodległości mec. Adam Janus poinformował, że sąd apelacyjny oddalił zażalenie stowarzyszenia na postanowienie sądu I instancji utrzymujące decyzję prezydenta Warszawy o zakazie organizacji marszu planowanego na 11 listopada. Dodał, że z uwagi na wyczerpanie wszelkich dostępnych środków prawnych, pełnomocnicy złożą skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał decyzję o nie wyrażeniu zgody na organizację Marszu Niepodległości. Trzaskowski uzasadniał, że decyzję o zakazie organizacji marszu podjął po zasięgnięciu negatywnej opinii sanepidu w tej sprawie. Podkreślił, że opinia ta wskazuje na trudną sytuację epidemiczną szczególnie w Warszawie i na Mazowszu.

Organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie. W sobotę sąd ten oddalił odwołanie i tym samym utrzymał zakaz organizacji marszu. W niedzielę po południu pełnomocnik stowarzyszenia poinformował, że złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie sądu okręgowego.

W niedzielę wieczorem prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformował o zmienionej formule marszu, który w tym roku miał mieć formę przejazdu.







17:58

Rzecznik stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita uważa, że na zamieszki podczas Marszu Niepodległości złożyła się prowokacyjna postawa policji oraz działania zamaskowanych aktywistów tzw. Antify. Wiceprezes stowarzyszenia Witold Tumanowicz powiedział, że potępia wszelkie akty wandalizmu.



17:38

Transport publiczny, który ze względu przemarsz i przejazd uczestników Marszu Niepodległości był utrudniony, kursuje już niemal normalnie.



Otwarte znów są Al. Jerozolimskie na odcinku pl. Zawiszy - Marszałkowska, łącznie z poprzecznymi ciągami komunikacyjnymi. Wznowiony jest także ruch tramwajów ul. Marszałkowską - przekazał ZTM. Jak dodano, jeżdżą znów także pociągi między Warszawą Wschodnią a Warszawą Zachodnią.

17:30

Uczestnicy Marszu Niepodległości przed stadionem PGE Narodowy w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

17:18

"Kończymy zmotoryzowany Marsz Niepodległości. Dziękujemy wszystkim, którzy uczcili dzisiejsze święto razem ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości" - napisał na Twitterze Bąkiewicz. Dodał też, że marsz odcina się od wszystkich prowokacji, w tym ze strony policji.



17:16

17:08

Organizatorzy Marszu Niepodległości odcinają się od incydentu, w wyniku którego doszło do pożaru jednego z mieszkań na trasie przemarszu. "Podejrzewamy, że może to być prowokacja Antify" - piszą organizatorzy.

17:03

Organizatorzy Marszu Niepodległości poinformowali dosłownie przed chwilą o jego oficjalnym zakończeniu.

16:57

Policja otacza grupki uczestników Marszu Niepodległości, którzy zebrali się przy stacji Warszawa Stadion. Doszło tam także do starć z funkcjonariuszami - relacjonuje reporter RMF FM Paweł Balinowski.

16:40

Większość idących w Marszu Niepodległości jest obecnie na błoniach przy Stadionie Narodowym. Zebrał się tam tłum, który rzuca w policję racami i butelkami.



16:30

Na rondzie De Gaulle'a w policjantów poleciały kamienie, w policjantów poleciały race - mówił rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Jak przekazał, policjanci wykorzystali środki przymusu bezpośredniego.



Marczak, który był gościem Polsat News, odniósł się na antenie do wydarzeń w Warszawie. Od samego początku każdy z nas wiedział z jakim marszem mamy do czynienia, ale przede wszystkim, że ten marsz w dotychczasowej formie nie może się odbyć, a zatem mamy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem - powiedział.



Cytat Należy zwrócić uwagę na agresję i chuligańskie zachowania, bo nie można tego inaczej określić, na rondzie De Gaulle'a w policjantów poleciały kamienie, w policjantów poleciały race. W tym przypadku z naszej strony działania mogły być tylko i wyłącznie jedne - zdecydowane, działania pododdziałów zwartych, działania policjantów z udziałem przymusu bezpośredniego i takie środki przymusu bezpośredniego zostały wykorzystane powiedział funkcjonariusz.

Podkreślił, że w przypadku tego, jak wielu innych zgromadzeń są osoby, które przyszły, żeby wziąć udział w obchodach i bardzo duża liczba osób, które zachowują się w sposób chuligański. Mamy bardzo dużo pracy i to jeszcze potrwa - powiedział nadkom. Marczak.

Uczestnicy Marszu Niepodległości w centrum Warszawy / Wojciech Olkuśnik / PAP





16:24

16:17

"Wszyscy obserwujemy to, co się dzieje i do jakiej sytuacji doszło. W tym momencie rolą policji jest zaprowadzenie porządku. Jest to nielegalne zgromadzenie i niestety 11 listopada w bardzo ważnym dniu dla wszystkich Polaków doszliśmy do sytuacji, w której wyroki sądów nie są przestrzegane. Sąd Apelacyjny podtrzymał stanowisko Sądu Okręgowego mówiące o zakazie Marszu Niepodległości" - mówiła rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.





16:07

Przy Alei 3 Maja doszło do pożaru mieszkania - potwierdził PAP dyżurny ze stołecznej straży. Pożar wybuchł prawdopodobnie od rac i petard rzucanych podczas przemarszu demonstrantów w stronę Ronda Waszyngtona.



Jak powiedział PAP dyżurny, pożar w tej chwili udało się opanować i nikt nie został ranny. "Na miejscu były dwa zastępy straży, sytuacja jest już opanowana" - mówił strażak. Mazowiecka straż przekazała dodatkowo na Twitterze, że pożar mógł być spowodowany przez materiały pirotechniczne. Materiały pirotechniczne to właśnie m.in. race czy petardy, którymi rzucali manifestujący.



Z relacji świadków pożaru wynika, że była to raca, która miała trafić w okna mieszkania powyżej, gdzie wisi symbol Strajku Kobiet oraz tęczowa flaga.

15:57

Następny incydent miał miejsce na moście Poniatowskiego przy 3 maja. Tam w oknach okolicznego budynku ktoś wywiesił symbole Strajku Kobiet i tęczowe flagi. W stronę mieszkania poleciały race, wpadły do środka i mieszanie stanęło w płomieniach.

Uwaga, na nagraniu słychać wulgarne słownictwo!



15:55

Bitwa z policją na trasie Marszu Niepodległości i jedno spalone mieszkanie - doszło do pierwszych burd na trasie Marszu Niepodległości - relacjonuje Krzysztof Berenda.

Najgoręcej było na rondzie de Gaulle'a tam grupa bandytów zaatakowała policję blokującą im przejście.

15:50

15:43

Dzisiaj obliczem buntu jest patriotyzm, tradycja i tożsamość, to nasza odpowiedź na cywilizację śmierci - mówił na Marszu Niepodległości prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Poruszył też m.in. kwestię relacji Polski z Zachodem oraz podkreślał konieczność "oczyszczenia się" Kościoła.



Ruszył Marsz Niepodległości. Miał być samochodowy - zebrał się kilkutysięczny tłum Piotr Szydłowski / RMF FM

15:41

Idący na czele marszu piesi weszli na błonia pod Stadionem Narodowym, grupy manifestujących idą dość luźnym szykiem mostem Poniatowskiego. Rondo Waszyngtona opuściła grupa motocyklistów, pojechała al. Zieleniecką w stronę Grochowskiej i Targowej.

15:34

Służbę pełni oddział konny. Konie mają na łbach specjalne osłony, a górną część osłania im przyłbica. Nad rondem lata policyjny śmigłowiec. Jak informuje obecny na miejscu reporter PAP, policja kieruje pieszych na parking przy Stadionie Narodowym.





15:30

Czoło zmotoryzowanego Marszu Niepodległości dojechało do Ronda Waszyngtona. Pojazdy uczestników marszu poprzedzają samochody policyjne. Kierowcy motocykli i aut przesuwają się powoli używając klaksonów. Tłumy pieszych wypełniają most Poniatowskiego.



Dojazd do Ronda Waszyngtona poza zjazdem z mostu jest zamknięty przez policję. Samo rondo zostało otoczone płotkami. Wzdłuż nich, co kilka metrów stoją funkcjonariusze wyposażeni w długie pałki, broń gładkolufową, tarcze i hełmy. Na Nowym Świecie stoi też wóz z armatką wodną.

15:21

Podczas Marszu Niepodległości, który przechodzi przez stolicę dochodzi do zamieszek pod Muzeum Narodowym. Zebrani pod budynkiem chuligani ubrani na czarno rzucają w budynek muzeum oraz wokół niego barierkami zabezpieczającymi oraz elektrycznymi hulajnogami.

15:18

W stronę, gdzie doszło do starć, pojechały od strony Ronda Dmowskiego trzy karetki pogotowia. Ratownicy opatrują ludzi leżących na chodoniku przy al. Jerozolimskich.

15:13

Podczas Marszu Niepodległości, który przechodzi przez stolicę dochodzi do awantur. Maszerujący rzucają racami i petardami w okna m.in. Domu Kultury Śródmieście, budynków wokół ronda Charles'a de Gaulle'a, a także policjantów i dziennikarzy.



Jak informuje obecny na miejscu reporter PAP, policja wbiegła w tłum demonstrujących. "Po konfrontacji z policją przy bramie Empiku tłum demonstrantów przełamał barierki i ruszył na Nowy Świat w kierunku Mysiej" - przekazał reporter.

15:10

"W rejonie Ronda de Gaulle'a grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi. Do działań wprowadzono pododdziały zwarte. W celu przywrócenia porządku prawnego wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego" - podała Komenda Stołeczna Policji na Twitterze w środę przed godz. 15.





15:09

Samochodów, ale także motocykli też jest nie mało, pojazdy są oflagowane, niemal każdy jest w biało czerwonych barwach. Plan był taki, że ta samochodowa kolumna miała zawrócić na rondzie Waszyngtona obok Stadionu Narodowego, przejechać do ronda 40-atka i powtórzyć tę pętlę kilka razy. Ze względu na jednak dość spory tłum ludzi idących na piechotę nie wiadomo, czy uda się zrealizować plan przejazdu.

15:08

Wydaje się, że jest to mniej więcej kilkanaście tysięcy osób - dużo mniej niż w poprzednich latach, ale jednak tłum nie jest mały - relacjonuje reporter RMF FM, opisując co dzieje się na ulicach Warszawy.

Ci ludzie najpierw stłoczyli się na rondzie Dmowskiego, potem na prośbę organizatorów przeszli na lewą jezdnię Alei Jerozolimskich, tak by prawą mogły przejechać samochody.

15:02

KSP poinformowała, że do bieżących działań wykorzystywane są "znaczne siły policyjne", i "wsparcie techniczne, począwszy od kamer monitoringu po policyjny śmigłowiec". Udekorowane flagami i biało-czerwonymi transparentami pojazdy wyruszyły ok. godz. 14.40 z centrum Warszawy



15:01

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że zgromadzenie pieszych na Rondzie Dmowskiego jest nielegalne.



"Policjanci prowadzą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób na terenie całego miasta. Wyraźnie informujemy zebranych w rejonie Ronda Dmowskiego, że zgromadzenie w takiej formule jest nielegalne" - podała Komenda Stołeczna Policji na Twitterze

14:45

/ Piotr Szydłowski / RMF FM



/Piotr Szydłowski /RMF FM

14:40

"W Al. Jerozolimskich w centrum miasta na pasy ruchu przeznaczone dla pojazdów weszły osoby piesze. Policjanci kierują do nich komunikaty wzywające do zachowania zgodnego z prawem. Osoby są informowane, że zgromadzenie w takiej formule jest nielegalne" - podano także w osobnym komunikacie warszawskiej Policji.



14:37

Stołeczna policja zabezpieczająca poinformowała na Twitterze, że podejmowane są interwencje wobec osób, które w Alejach Jerozolimskich używały materiałów pirotechnicznych. "Zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk rac i świec dymnych. Legitymowane są osoby, które używały takich materiałów" - przekazano.

14:33

14:22

Przed samochodami, zebrał się co najmniej kilkutysięczny tłum ludzi z racami, flagami, często bez maseczek na twarzach - informuje reporter RMF FM, Paweł Balinowski.

14:21

Jak informowali organizatorzy zmotoryzowanego Marszu Niepodległości, kolumna samochodów o godz. 14 wyruszyła z Ronda Dmowskiego w kierunku Ronda Waszyngtona. Tam jego uczestnicy planują zawrócić i pojechać w kierunku Dworca Centralnego, a następnie zawrócą na Rondzie Czterdziestolatka i pojadą ponownie w stronę Ronda Dmowskiego.





14:00

Marsz Niepodległości w Warszawie / Piotr Szydłowski / RMF FM

/ Piotr Szydłowski / RMF FM

13:50

Stołeczna policja informuje, że zablokowane dla ruchu są Al. Jerozolimskie od pl. Zawiszy do ronda Waszyngtona. Nie można też przejechać przez Aleje ulicami Kruczą, Bracką czy Emilii Plater.





13:30

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem "Nasza cywilizacja, nasze zasady". Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie ma formę przejazdu samochodowego. Jednak przy rondzie Dmowskiego zebrało się kilkaset osób. Mają biało-czerwone flagi i opaski. Na pl. Defilad natomiast zbiórkę maja członkowie Straży Marszu Niepodległości.