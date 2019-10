"Prawie 600 przeprowadzonych kontroli, 19 odnotowanych wykroczeń i osiem mandatów karnych na łączną kwotę 2,2 tys. złotych. To bilans pierwszego miesiąca od wejścia w życie zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie" - powiedziała Edyta Ćwiklik ze Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Smog nad Krakowem / Jacek Bednarczyk / PAP

Oprócz mandatów strażnicy miejscy z Krakowa skierowali 10 wniosków o ukaranie do sądu. Jednego sprawcę... pouczyli.



"Za złamanie prawa grozi mandat od 20 do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu i złożenia wniosku do sądu o ukaranie - nawet do 5 tys. zł grzywny" - przypominają funkcjonariusze.



Kraków walczy ze smogiem

Politechnika przewietrzy Kraków. Chce postawić w mieście wieże wentylacyjne Naukowcy Politechniki Krakowskiej mają nowatorski pomysł na walkę ze smogiem. Testują mechanizm wymuszania ruchu powietrza, który miałby wspomagać naturalny układ wentylacyjny miasta i zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń. Podczas konferencji naukowej w Krakowie przedstawili założenia... czytaj więcej

Uchwałę zakazującą używania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie przyjął sejmik województwa małopolskiego w połowie stycznia 2016 r. Na jej mocy w Krakowie od 1 września tego roku obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Dotyczy on nie tylko pieców i palenisk węglowych, ale też kominków. Dopuszczone do stosowania są: gaz ziemny lub lekki olej opałowy.



Kontrolę, czy przestrzegana jest uchwała antysmogowa, prowadzą strażnicy miejscy. Już 1 września zaledwie kilka minut po północy otrzymali zgłoszenie, że z komina budynku przy ul. Królowej Jadwigi wydobywa się dym. Właściciel kominka tłumaczył, że rozpalił go w sobotę wieczorem, gdy zakaz jeszcze nie obowiązywał. Dostał jednak mandat.

Straż miejska na przełomie roku 2019 i 2020 razem z urzędnikami z wydziału ds. jakości powietrza oraz inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska chcą przeprowadzić ponad 4,5 tys. kontroli. Analizy zanieczyszczeń prowadzone będą też za pomocą drona, kamery termowizyjnej i tak zwanego monitora pyłu zawieszonego.



Według danych magistratu, od 1995 r. w Krakowie zlikwidowano ponad 45 tys. palenisk węglowych, z czego w latach 2012-2019 - 25 tys.



Teraz w mieście wciąż jest około 4 tys. pieców.