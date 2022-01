​Dobra wiadomość dla podróżujących komunikacją miejską w Krakowie. Po rozbiórce starego wiaduktu na ulicy Grzegórzeckiej, od poniedziałku wznowiony zostanie przejazd tą ulica dla komunikacji miejskiej - zarówno dla tramwajów, jak i autobusów.

/ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie / Materiały prasowe

Rozebrano już starą konstrukcję, teraz trwa porządkowanie obszaru - mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. Zostały jeszcze do usunięcia pozostałości wiaduktu na skrajnych jego stronach. Teraz wykonawca przystąpił do sprzątania tej okolicy oraz do montażu nowej tramwajowej linii trakcyjnej.

Na początku lutego umożliwiony zostanie przejazd dla pozostałych pojazdów, ale tylko w kierunku ronda Grunwaldzkiego.

Jednocześnie zaczynają się prace związane z budową nowej konstrukcji. Głębokie wykopy będą prowadzone najpierw od strony południowej, czyli na jezdni w stronę ronda Grzegórzeckiego. Później będzie zmiana możliwości przejazdu i kierunków ruchu.

W czasie prac może dochodzić do weekendowego blokowania ruchu tramwajowego.

Od poniedziałku na swoje stałe trasy wracają między innymi linie tramwajowe numer 1 i 22.