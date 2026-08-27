Krajowy trening. Syreny zawyją w weekend w całej Polsce

MSWiA poinformowało o wydarzeniu we wpisie na X. „W najbliższy weekend, w dniach 29-30 sierpnia, w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)„ - czytamy we wpisie.
Dodano, że szczegółowe informacje na temat lokalizacji i godzin przeprowadzenia treningów można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
Treningi będą bezpłatne i dostępne dla każdego. Obejmą większe miasta oraz mniejsze miejscowości.
Organizatorzy zachęcają mieszkańców do aktywnego udziału w ćwiczeniach i przypominają, że to doskonała okazja, by przypomnieć sobie procedury postępowania w przypadku otrzymania alarmu lub alertu ostrzegawczego. Będzie można zgłębić wiedzę o tym, jak rozpoznać sygnał, gdzie sprawdzić komunikat i jak właściwie zareagować.