Krajowy trening. Syreny zawyją w weekend w całej Polsce

RMF24

W najbliższy weekend mieszkańcy całej Polski będą mieli okazję sprawdzić swoją gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w 1400 miejscowościach w kraju odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i alerty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).

W 1400 miejscowościach w kraju odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe. Zdjęcie ilustracyjne

W 1400 miejscowościach w kraju odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

MSWiA poinformowało o wydarzeniu we wpisie na X. „W najbliższy weekend, w dniach 29-30 sierpnia, w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)„ - czytamy we wpisie.

Dodano, że szczegółowe informacje na temat lokalizacji i godzin przeprowadzenia treningów można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Treningi będą bezpłatne i dostępne dla każdego. Obejmą większe miasta oraz mniejsze miejscowości.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców do aktywnego udziału w ćwiczeniach i przypominają, że to doskonała okazja, by przypomnieć sobie procedury postępowania w przypadku otrzymania alarmu lub alertu ostrzegawczego. Będzie można zgłębić wiedzę o tym, jak rozpoznać sygnał, gdzie sprawdzić komunikat i jak właściwie zareagować.