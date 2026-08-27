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Syreny alarmowe w Polsce. Jak idzie budowa centralnego systemu?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (06:35)

Centralny system zarządzania syrenami alarmowymi w Polsce jest gotowy w mniej niż 20 procentach - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. W całej Polsce są ponad 22 tysiące syren alarmowych. Ponad 14,5 tysiąca to syreny analogowe (65 proc.), a prawie 8 tysięcy (35 proc.) to systemy cyfrowe.

Syreny alarmowe w Polsce. Jak idzie budowa centralnego systemu?
Syreny alarmowe (fot. Radek Pietruszka) /PAP

Spośród wszystkich syren, około 4 tysięcy jest podłączonych do centralnego systemu, który pozwala uruchomić je zdalnie, np. z poziomu wojewody czy rządu. Żeby włączyć pozostałe, trzeba być obok nich, na miejscu. 

Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka zapowiada w rozmowie z RMF FM, że system będzie rozbudowywany. 

Chcemy, by w ciągu kilku miesięcy scentralizować wszystkie syreny, aby mogły być włączane zdalnie, gdy będzie taka potrzeba. W ciągu dwóch ostatnich lat wiele zmieniło się w systemie syren. Państwowa Straż Pożarna dokonała dokładnej inwentaryzacji. Część syren została wymieniona na cyfrowe - opisuje.

 

Na pełną centralizację systemu syren czekają strażacy. To w ich jednostkach jest prawie połowa wszystkich syren (ponad 6 tysięcy w ochotniczych jednostkach straży pożarnej, a ponad 2 tysiące są w dyspozycji wojewódzkich komendantów Państwowej Straży Pożarnej). 

Część syren alarmowych należy do władz samorządowych (do wójtów ponad 5 tysięcy, do burmistrzów ponad 4 tysiące, a do prezydentów miast prawie 2,5 tysiąca syren alarmowych). 

Brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej zapewnia, że centralny system - gdy w końcu bezie gotowy - przyspieszy reakcję. Skróci czas decyzyjności i potrzeby szukania potwierdzania - zaznacza.

 

Sygnał wysyłany przez syreny alarmowe trwa trzy minuty i jest modulowany. Dzisiaj największa część mieszkańców (ponad 80 procent) jest na zasięgu tych sygnałów na Śląsku, w województwie łódzkim i na Mazowszu, a najmniejsza w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (niespełna 70 proc.). Na Śląsku w zasięgu sygnału syren alarmowych mieszka ponad 3,7 mln osób. 


Źródło: RMF24
Tagi: syreny alarmowe
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