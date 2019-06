W Płocku (Mazowieckie) policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z podejrzeniem kradzieży paliwa z rurociągu należącego do PKN Orlen. Koncern potwierdził, że we wtorek wieczorem doszło do nielegalnego odwiertu z magistrali relacji Płock-Ostrów Wielkopolski. Nie ma zagrożenia dla środowiska.

REKLAMA