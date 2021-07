Premier Mateusz Morawiecki wraca do tematu zaostrzenia kar za wykroczenia drogowe. „Samochód nie może być śmiercionośną bronią w rękach skrajnie nieodpowiedzialnych ludzi, a jeśli pod wpływem alkoholu to bandytów za kierownicą; nie będzie żadnej pobłażliwości dla bandytów jadących pod wpływem alkoholu, kary zostaną znacząco podniesione” - oświadczył szef rządu. Jedną z nowych kar ma być możliwość skonfiskowania samochodu.

Wypadek w Warszawie, 9 marca 2021. Jeden z kierowców był pijany / Piotr Nowak / PAP

Szef rządu wziął w czwartek udział w pikniku poświęconym zwiększeniu bezpieczeństwa na polskich drogach w ramach kampanii "Dobry Kierowca".

Podkreślał, że samochód nie może być śmiercionośną bronią w rękach skrajnie nieodpowiedzialnych ludzi, a czasami nawet "jeśli pod wpływem alkoholu, to bandytów za kierownicą".

Musimy zdecydowanie temu przeciwdziałać i zgodnie z naszą zapowiedzią z mojego expose zobowiązałem rząd do bardzo zdecydowanych działań w tym zakresie. Zmieniamy w związku z tym niezmieniane od bardzo dawno zasady związane z mandatami, grzywnami, a w przypadku jazdy po pijanemu, pod wpływem alkoholu, będzie także możliwość skonfiskowania samochodu; będą bardzo wysokie kary - mówił premier.

/ KPRM /



Wyraził przekonanie, że podwyższenie kar doprowadzi wreszcie do ostrożniejszej, spokojniejszej jazdy. Wyjście dziecka do szkoły, czy rodziny na spacer nie może oznaczać ryzykowania życia - podkreślił.

Morawiecki wskazywał ponadto, że w minionym roku ponad 1,5 tys. razy zatrzymywano kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, którzy spowodowali jakiegoś rodzaju kolizję czy wypadek. Każdy z nich mógł być wypadkiem śmiertelnym, każdy z nich jest igraniem z ogniem - to mało powiedziane, jest po prostu potencjalną zbrodnią - stwierdził premier.

Zmiany proponowane przez rząd / KPRM /



Dość tego typu zachowań. Nie będzie żadnej pobłażliwości dla bandytów jadących pod wpływem alkoholu. Kary zostaną tutaj znacząco podniesione - zapewnił.

Jednocześnie we wpisie na Facebooku premier zaznaczył, że sama zmiana przepisów to za mało. "Dlatego jeszcze raz apeluję o rozwagę i odpowiedzialność na drogach. Odpowiednie postawy ma promować również prowadzona przez PKN ORLEN akcja ‘Dobry kierowca’ z udziałem wielu znakomitych polskich sportowców" - zaznaczył.

Zmiany proponowane przez rząd / KPRM /

Jakie zmiany w prawie drogowym chce wprowadzić rząd?

Premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku poświęconego zwiększeniu bezpieczeństwa na polskich drogach / Tomasz Gzell / PAP

Według polskiego rządu, kompleksowe zmiany dotyczące prawa drogowego mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami.

Zmiany proponowane przez rząd:

punkty karne kasowane dopiero po upływie 2 lat,

nawet 15 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów kierowcy zmniejsza się,

podwyższony mandat karny w wysokości do 5 tys. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h,

podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za szczególnie niebezpieczne zachowania (z 5 tys. do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych; do 3,5 tys. w postępowaniu mandatowym),

możliwa konfiskata samochodu, gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym,

możliwa konfiskata samochodu, gdy kierowca pod wpływem środka odurzającego spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

Co ciekawe, sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu nawet w sytuacji, gdy nie jest on własnością sprawcy, a właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała albo mogła przewidzieć, że udostępniając sprawcy pojazd może umożliwić popełnienie przestępstwa. Takie same zasady będą obowiązywały w stosunku do osób kierujących pod wpływem środka odurzającego.