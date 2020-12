W związku z opadami śniegu trudne warunki drogowe panują na Mazowszu - przede wszystkim w okolicach Mławy i Płońska. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień po wypadku na drodze S7 pod Warszawą - w okolicach Dziekanowa Leśnego. Autobus uderzył tam w sygnalizator świetlny. Z kolei w nocy na trasie Turza Mała – Lipowiec Kościelny samochód ciężarowy wpadł do rzeki. Kierującemu nic się nie stało. Otrzymał mandat. Policja apeluje o ostrożność.

Do wypadku w okolicach Dziekanowa Leśnego doszło po tym, jak autobus jadący w kierunku Gdańska - aby uniknąć zderzenia z osobówką, która wyjechała z bocznej drogi - zjechał na przeciwny pas i uderzył w sygnalizator świetlny. Lampy sygnalizatora spadły na dwa samochody osobowe jadące w kierunku Warszawy. W wypadku lekko ucierpiała jedna osoba. Droga jest zablokowana w obie strony, ruch odbywa się przejazdami technicznymi.



Ciężarówka wpadła do rzeki

Policja apeluje o ostrożność. Od wczoraj na drogach powiatu mławskiego doszło do 5 kolizji drogowych, których przyczyną było niedostosowane prędkości do warunków na drodze - np. w nocy, na drodze z Turzy Małej do Lipowca Kościelnego samochód ciężarowy wpadł do rzeki.



Do zdarzenia doszło tuż po godz. 2., na łuku drogi nr 563, w pobliżu Turzy Wielkiej. Jak wynika z ustaleń, kierujący samochodem ciężarowym scania z naczepą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, przerwał bariery na moście i wpadł do rzeki - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska. Dodała, że kierowca ciężarówki był trzeźwy.



Całe zdarzenie zakończyło się mandatem dla kierowcy. Usunięcie pojazdu ciężarowego wymagało użycia specjalistycznego sprzętu i wiązało się z utrudnieniami w ruchu na tym odcinku drogi - wyjaśniła rzeczniczka mławskiej policji. Apelując o ostrożność, podkreśliła, że "opady śniegu, marznącego deszczu, oblodzenia powodują, że chwila nieuwagi może zakończyć się kolizją lub wypadkiem".





Zderzenie osobówki z ciężarówką w Szpondowie

Z podobnym apelem zwróciła się rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska. W związku ze zmiennymi, czasem bardzo trudnymi warunkami panującymi na drogach, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, nie podejmowanie ryzykowanych manewrów i zdjęcie nogi z gazu". Do pieszych apelujemy o noszenie odblasków, szczególnie w czasie przemieszczania się po zmroku poza obszarem zabudowanym - przekazała.



Jak podała rzeczniczka płońskiej policji, od czwartku na terenie tego miasta i powiatu doszło do 8 kolizji. Do tej pory taką liczbę zdarzeń odnotowywaliśmy w ciągu co najmniej kilku dni - podkreśliła.



Wśród zdarzeń drogowych wymieniła m.in. kolizję w miejscowości Polesie, gdzie jadące w kierunku Warszawy subaru wpadło w poślizg, zderzyło się z ciężarówką scania i zjechało do przydrożnego rowu oraz w miejscowości Szpondowo, gdzie kierowca osobowego peugeota, jadąc w kierunku drogi krajowej nr 7, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze - auto wpadło w poślizg, obróciło się kilkakrotnie i znalazło się w przydrożnym rowie.



Z kolei w Sarbiewie osobowy chevrolet potrącił pieszego. Jak wynika z ustaleń 51-letni pieszy poruszał się środkiem drogi i nie posiadał na odzieży elementów odblaskowych, a w organizmie miał ponad 2,3 promila alkoholu - zaznaczyła Drężek-Zmysłowska. Dodała, że mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, lecz odmówił dalszej hospitalizacji.