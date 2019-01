​Olsztyńscy policjanci do walki z cyberprzestępczością zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który komentując tekst w internecie na temat ataku na Pawła Adamowicza groził prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi. Wczoraj za podobne grożby i nawoływanie do przemocy aresztowano inne trzy osoby.

Zatrzymany 24-latek na portalu internetowym lokalnej gazety, skomentował zabójstwo Pawła Adamowicza. Złodziej i oszust i s.. powinien gardło podciąć na koniec zamiast pajacować po scenie - napisał i dodał: Następny będzie Grzybowicz. Nieoficjalnie wiadomo, że zatrzymany mężczyzna miał publikować więcej wpisów utrzymanych w podobnym tonie.

W ocenie policji "Grzybowicz" to przekręcone nazwisko prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.



Prezydent Grzymowicz odniesie się do zdarzenia w najbliższym czasie - poinformowała rzecznik ratusza Marta Bartoszewicz. Samorządowiec złożył wniosek o ściganie 24-latka za groźby karalne.



Kolejne osoby zatrzymane za groźby i wzywanie do nienawiści

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że policja zatrzymała już trzy osoby, które po ataku na Pawła Adamowicza wzywały do "kolejnych morderstw". Joachim Brudziński zaapelował o rozsądek i odpowiedzialność za słowa.