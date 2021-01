Zima, która dotarła do Polski - nie odpuszcza. W nocy w północno-zachodniej Polsce na jezdniach pojawią się oblodzenia, w górach będzie padać intensywny śnieg, a na Podlasiu temperatura spadnie poniżej -14 st. C - ostrzega IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Oblodzenia pojawią się na drogach województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Będą wywołane przez opady zamarzającego deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C. do -2 st. C., zaś temperatura minimalna gruntu około -6 st. C. Utrudnień na drogach na tych terenach można się spodziewać do piątku rano.

Śnieg będzie intensywnie padał w górskich powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. IMGW prognozuje, że pokrywa śnieżna może wzrosnąć do 20 cm.



W południowych powiatach Podlasia wystąpi silny mróz - temperatura będzie się wahała od -16 st. C. do -14 st. Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością od 10 do 15 km/h.

Czeka nas mroźny weekend

Weekend zapowiada się równie zimowo. Z piątku na sobotę temperatura spadnie do -19 st. na wschodzie i w dolinach karpackich, -6 st. w centrum i ok. -2 st. na Pomorzu, nad samym morzem ok. 0 st.



W sobotę i niedzielę maksymalna temperatura osiągnie od -11 st. na Suwalszczyźnie do -5, -3 st. w centrum, a 0 st. na Pomorzu.



Noc z niedzieli na poniedziałek na wschodzie i północnym wschodzie oraz w górach mroźna - temperatury od -20 do -17 st.



W poniedziałek nadejdzie ocieplenie - na Suwalszczyźnie -9 st., w Karpatach -8 st., a w centrum -1 st. Nad morzem 3 st. powyżej zera.