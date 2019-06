Prokurator podjął decyzje o zatrzymaniu motocyklisty. który dziś śmiertelnie potrącił w Sosnowcu kobietę. Potrącenia w ostatniej chwili uniknęło dwoje dzieci. Wypadek wydarzył się na przejściu dla pieszych. 25-latek nie miał uprawnień do kierowania motocyklem.

Motocykl, którym została śmiertelnie potrącona kobieta / KMP w Sosnowcu / Policja

Kobieta przechodziła przez przejście z dwójka swoich dzieci. Jedno ma 7 drugie 9 lat. Wszyscy oni schodzili już z drogi, kiedy nadjechał motocyklista. Kobieta zdążyła jeszcze odepchnąć swoje dzieci i to najprawdopodobniej je uratowało. Dzieciom nic się nie stało.

Ich mama została potrącona i mimo reanimacji, zmarła.

Motocyklista z obrażeniami trafił do szpitala. Był trzeźwy, ale, jak się okazało, nie miał uprawnień do kierowania motocyklem, dlatego prokurator postanowił go zatrzymać.