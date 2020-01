W związku ze wzmożonym natężeniem ruchu przed punktem poboru opłat w Karwianach na A4 utworzył się kilkukilometrowy korek w kierunku Zgorzelca - przekazał dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W związku ze wzmożonym natężeniem ruchu kilkukilometrowy zator utworzył się w niedzielę rano przed punktem poboru opłat w Karwianach na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca - przekazał dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Jak poinformował w niedzielę PAP dyżurny wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z uwagi na zwiększone natężenie ruchu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przed punktem poboru opłat w Karwianach.

Zator w kierunku Zgorzelca wynosi ok. czterech kilometrów, w kierunku Katowic ruch odbywa się płynnie.

Służby drogowe apelują do kierowców, by o ile jest to możliwe, wybierali trasy alternatywne. Kierowcom pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zaleca się objazd drogami wojewódzkimi nr 346, nr 395 i drogą krajową nr 8 - przekazał dyżurny.