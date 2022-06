Dziś rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500+". Od 1 czerwca realizacją świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z danych resortu rodziny wynika, że do tej pory rodzice złożyli wnioski o objęcie programem ponad 6,5 mln dzieci. W ich przypadku świadczenie zostało już przyznane.

Co z tymi, którzy jeszcze nie złożyli wniosków? Przepisy przewidują, że wniosek złożony w czerwcu musi zostać załatwiony najpóźniej do sierpnia, w lipcu - do września, a w sierpniu - do października. Przez załatwienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.

Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, wypłata będzie przysługiwała od czerwca 2022 do maja 2023. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, bowiem od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego. Zatem osoba, która złoży wniosek dopiero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec, lecz dopiero od lipca.

Wnioski o 500+ można wysyłać poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portal Empatia lub w bankowości elektronicznej. Również pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku są przekazywane w formie elektronicznej - wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymują powiadomienie SMS lub na e-maila.

Kiedy ZUS przelewa 500 plus?

Jak informuje ZUS, wypłaty świadczenia odbywają się w stałych terminach, przyznawanych wnioskującym losowo. Obowiązują one przez cały okres rozliczeniowy - do 31 maja 2023 r.

Terminy przelewów to : 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Termin płatności oznacza, że w tym dniu środki powinny być już na koncie rodzica - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Jeżeli termin płatności wypada w dniu wolnym od pracy, wtedy przelejemy pieniądze dzień wcześniej - dodaje.

Program "Rodzina 500+" już od ponad 6 lat jest ważnym instrumentem wsparcia rodzin. Był wprowadzany wśród wielu kontrowersji i sprzeciwów naszych oponentów. Dziś widzimy, jak dużym okazał się on sukcesem - sukcesem społeczeństwa, które wie, że wspieranie rodzin to najlepsza inwestycja w naszą przyszłość - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jesteśmy zobowiązani, aby zadbać o najmłodszych obywateli i zapewnić im beztroskie, radosne dzieciństwo dające szanse na rozwijanie talentów i pasji. Rodzice natomiast mogą mieć pewność, że rząd będzie ich wspierać w procesie wychowywania i troszczyć się o rozwój, edukację i prawa socjalne dzieci - zapewniła.

Ankieta Czy 500 plus powinno zostać zwaloryzowane? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy 500 plus powinno zostać zwaloryzowane? Tak 87% Nie 13% Nie wiem 0%

głosów: 16