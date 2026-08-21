RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kiedy wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czarzasty podał datę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (06:33)

Do Sejmu wpłynęły dwie kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że będzie rekomendował, aby posłowie wybrali nowego sędziego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu, zaplanowanym od 2 września.

Kiedy wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czarzasty podał datę
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty /East News
  • Do Sejmu wpłynęły dwie kandydatury na nowego sędziego TK.
  • Kim są kandydaci?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Wybór nowego sędziego Trybunału jest związany z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. Do tego czasu zaplanowane są dwa posiedzenia Sejmu po wakacyjnej przerwie, pierwsze w dniach 2-4 września i drugie od 16 do 18 września. Zgodnie ze wstępnym planem prac Sejmu, pierwsze wrześniowe posiedzenie może zostać uzupełnione o punkt obejmujący wybór sędziego TK.

Czarzasty: Zamykać temat, nie czekać

PAP zapytała marszałka Sejmu, czy już zapadła decyzja, kiedy posłowie uzupełnią skład Trybunału. Czarzasty zaznaczył, że nie ma jeszcze takiej decyzji, ale - jak powiedział - osobiście jest zwolennikiem wyboru sędziego TK na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Sejmu.

Ja raczej będę rekomendował, żeby to było na pierwszym (posiedzeniu), żeby ten temat (wyboru sędziego TK) zamykać, a nie czekać. Uważam, że wszystko zostało w tej sprawie powiedziane, nie spodziewam się, żeby pojawiły się jakieś nowe argumenty - powiedział Czarzasty.

Dwóch kandydatów na sędziego TK

Do Sejmu wpłynęły dwie kandydatury na nowego sędziego TK. Grupa posłów klubu Koalicja Obywatelska zgłosiła byłego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka, a klub PiS po raz kolejny zgłosił Artura Kotowskiego.

Zanim posłowie na posiedzeniu plenarnym wybiorą nowego sędziego TK, kandydatury musi zaopiniować sejmowa komisji sprawiedliwości i praw człowieka.


Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: