Kiedy wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czarzasty podał datę

RMF24

Do Sejmu wpłynęły dwie kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że będzie rekomendował, aby posłowie wybrali nowego sędziego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu, zaplanowanym od 2 września.

Wybór nowego sędziego Trybunału jest związany z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. Do tego czasu zaplanowane są dwa posiedzenia Sejmu po wakacyjnej przerwie, pierwsze w dniach 2-4 września i drugie od 16 do 18 września. Zgodnie ze wstępnym planem prac Sejmu, pierwsze wrześniowe posiedzenie może zostać uzupełnione o punkt obejmujący wybór sędziego TK.

Czarzasty: Zamykać temat, nie czekać

PAP zapytała marszałka Sejmu, czy już zapadła decyzja, kiedy posłowie uzupełnią skład Trybunału. Czarzasty zaznaczył, że nie ma jeszcze takiej decyzji, ale - jak powiedział - osobiście jest zwolennikiem wyboru sędziego TK na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Sejmu.

Ja raczej będę rekomendował, żeby to było na pierwszym (posiedzeniu), żeby ten temat (wyboru sędziego TK) zamykać, a nie czekać. Uważam, że wszystko zostało w tej sprawie powiedziane, nie spodziewam się, żeby pojawiły się jakieś nowe argumenty - powiedział Czarzasty.

Wątpliwości ws. kandydatury Macieja Berka do TK. Koalicjanci chcą spotkań Kluby koalicji rządowej chcą rozmów z Maciejem Berkiem przed głosowaniem w sprawie jego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kandydaturę byłego już ministra ds. wdrażania polityki rządu…

Dwóch kandydatów na sędziego TK

Do Sejmu wpłynęły dwie kandydatury na nowego sędziego TK. Grupa posłów klubu Koalicja Obywatelska zgłosiła byłego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka, a klub PiS po raz kolejny zgłosił Artura Kotowskiego.

Zanim posłowie na posiedzeniu plenarnym wybiorą nowego sędziego TK, kandydatury musi zaopiniować sejmowa komisji sprawiedliwości i praw człowieka.