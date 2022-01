Kiedy otwarty zostanie tunel w Świnoujściu? Obstawiają to bukmacherzy i nie są w tym optymistami. Za najmniej prawdopodobną uznają oficjalna datę otwarcia przeprawy, więcej szans dają terminom z początku przyszłego roku.

Otwarcie tunelu w Świnoujściu będzie opóźnione o co najmniej miesiąc / BIK UM Świnoujście /

Tunel, który ma połączyć wyspy Uznam i Wolin, zgodnie z planem miał zostać otwarty we wrześniu tego roku. Ta data już została przesunięta.

Na wniosek wykonawcy zaakceptowane zostało przez będące inwestorem władze miasta 30-dniowe przesunięcie.

To jednak dopiero początek potencjalnych opóźnień. Pod koniec roku 2021 wykonawca tunelu złożył wniosek do miasta Świnoujście, będącego inwestorem, o przedłużenie terminu ukończenia budowy o 119 dni.

Jako główny powód podano pandemię Covid-19, która miała opóźnić produkcję maszyny koniecznej do wydrążenia tunelu. Jako dodatkowym czynnik niesprzyjający wskazano złe warunki pogodowe.

Swoje typy mają tymczasem bukmacherzy. Zdaniem ekspertów STS, najbardziej prawdopodobne jest, że tunel zostanie oddany do użytku dopiero za rok.



/ BIK UM Świnoujście /

Wariant bardziej optymistyczny zakłada, że stanie się to na koniec stycznia 2023 roku. Kurs na takie wydarzenie wynosi 1.75, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 154 zł, po odliczeniu 12 proc. podatku od gier.



Bukmacherzy za prawdopodobne uważają jednak jeszcze większe opóźnienie.



Obstawiając, że tunel otwarty będzie dopiero do końca marca przyszłego roku można za każde postawione 100 złotych zarobić 10 zł.



Najmniej prawdopodobny scenariusz zakłada, że opóźnienie inwestycji wyniesie tylko miesiąc, czyli że kierowcy pojadą tunelem do końca października bieżącego roku. Osoby, które chciałyby postawić na taki wariant, mogłyby zyskać aż 660 zł za każde postawione 100 zł (kurs 7.50).



Dużo bardziej prawdopodobne od miesięcznego opóźnienia jest otwarcie tunelu do końca bieżącego roku (kurs 2.50).



Świnoujski tunel ma w sumie 3,2 kilometra, z czego niemal 1,5 kilometra to tunel wydrążony przez maszynę TBM. W najgłębszym miejscu znajduje się około 24 metrów pod lustrem wody cieśniny Świny i 10 metrów pod jej dnem.