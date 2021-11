Wielkimi krokami zbliża się Black Friday 2021. To dzień, w którym rozpoczyna się sezon przedświątecznych promocji. Kiedy w tym roku wypada Black Friday? Jak nie dać się oszukać podczas szału zakupów i na co uważać? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym artykule.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W polskim handlu hasło Black Friday na dobre przyjęło się od 2015 roku. Zapowiada wstęp do najgorętszego dla handlu okresu związanego z "gorączką" zakupową poprzedzającą Boże Narodzenie.

Wielu z nas już zaczęło rozglądać się za świątecznymi oraz mikołajkowymi prezentami dla bliskich. W sklepach zaczynają pojawiać się świąteczne dekoracje. Również opakowania wielu produktów nie pozwalają zapomnieć o tym, że wielkimi krokami zbliżają się święta.

Kiedy Black Friday w Polsce?

Za oficjalne rozpoczęcie przedświątecznego sezonu zakupów uznaje się Black Friday. To piątek wypadający po Dniu Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. W tym roku przypada na 26 listopada.

Podczas czarnego piątku klienci upatrują okazję do tańszego zakupu wielu produktów. Sklepy stacjonarne natomiast mogą pozbyć się towarów zalegających na półkach i przygotować magazyny przed nowym sezonem.

Dużą popularnością podczas Black Friday cieszą się sklepy z artykułami RTV i AGD. Wiele osób korzysta też ze zniżek m.in. w sklepach odzieżowych. A są one - według zapewnień sprzedawców - najwyższe w ciągu roku. Również w Blach Friday wielu właścicieli decyduje się wydłużyć godziny otwarcia swoich sklepów.

Pobudzenie sprzedaży

Można powiedzieć, że przedświąteczny ruch napędzają nie tylko same święta, ale i czarny piątek. Z punktu widzenia marketingu w większości przypadków pod tym hasłem kryją się klasyczne zabiegi związane z promocją sprzedaży, najczęściej krótkotrwałe działania mające na celu pobudzenie sprzedaży.

Najbardziej pożądanymi przez klientów zabiegami są obniżki cen, zabiegi typu "3 w cenie 2", a dla e-commerce liczy się także darmowa dostawa i zwrot - komentuje dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Jakie sposoby stosują sklepy, kto może skorzystać na wyprzedażach i na co uważać?

Większość sieci korzysta z szumu medialnego wokół Black Friday oraz faktu, że o specjalnych wyprzedażach z okazji czarnego piątku, według różnych badań, słyszało od 50 do nawet 90 proc. Polaków. W związku z tym sieci handlowe swoimi działaniami promocyjnymi wychodzą poza czarny piątek i posiłkują się hasłami typu: "czarny tydzień" (Black Week), "Black Friday w każdy weekend miesiąca", "Wyprzedzamy Black Friday", "Black Week tydzień wcześniej" (mówiąc o wcześniejszych okazjach) itp. - zaznacza.

Okazja dla handlowców i kupujących

Dr Mariusz Woźniakowski podkreśla, że popularność tego typu akcji promocyjnych wynika także z coraz powszechniejszego planowania przedświątecznych zakupów, a więc wiąże się z gromadzeniem prezentów dla najbliższych już od przełomu października i listopada.

Dzięki temu na grudzień mogą zostać trudne do zrealizowania wcześniej zakupy spożywcze. Takie podejście w wielu przypadkach nie obciąża nadto budżetu w stricte świątecznym miesiącu. Dzięki takiemu podejściu korzystają zarówno handlowcy, jak i sami klienci. Ci pierwsi mają sezon świąteczny w zasadzie od 2 listopada (w niektórych przypadkach nawiązania do świąt pojawiają się jeszcze w październiku), ci drudzy mogą sobie pozwolić na większe zakupy. W tym roku takie podejście do zakupów może być także spowodowane galopującą inflacją i obawą o dalszy wzrost cen, a tym samym niepokojem czy budżet domowy podźwignie zaplanowane zakupy świąteczne - informuje dr Mariusz Woźniakowski.

Jak dodaje, w konsekwencji przez taką eksploatację niewątpliwie nośnego hasła w handlu, jakim jest Black Friday, można powiedzieć, iż czarny piątek w wydaniu krajowym jest jedynie słabą karykaturą oryginału zza oceanu.

Obecnie coraz częściej sieci handlowe łączą Black Friday z Cyber Monday, związanym z równie atrakcyjnymi ofertami w poniedziałek następujący po czarnym piątku, ale z założenia odnoszącymi się do handlu internetowego. Powodem tego jest m.in. fakt rozwijania przez sieci handlowe koncepcji omnichannel, a więc połączenia i przenikania się nawzajem różnych form sprzedaży (np. tradycyjnych - sklepy stacjonarne i wirtualnych - sklepy internetowe, aplikacje umożliwiające zakupy). Dzięki temu można zachęcać klientów do korzystania z różnych form zakupów, np. dając kupon ze specjalnym kodem rabatowym w czasie zakupów w czarny piątek w sklepie stacjonarnym do wykorzystania w kolejny poniedziałek tylko w sklepie internetowym. Dodatkowo za sprawą zmian nawyków zakupowych spowodowanych pandemią owa granica pomiędzy Black Friday (w zamyśle "święto" zakupów stacjonarnych) z następującym po nim Cyber Monday (odpowiednik czarnego piątku dla e-commerce) się zaciera - zaznacza.

Porównujmy ceny

Dr Mariusz Woźniakowski podkreśla, że należy się także zastanowić czy dzięki wyprzedażom w ten wyjątkowy dla handlu piątek jako konsumenci naprawdę oszczędzamy czy narażamy się na niepotrzebne wydatki.

Jednoznacznej odpowiedzi nie można dać. Jak zwykle można jedynie doradzić, żeby starać się nie kupować pod wpływem impulsu. Hasła typu "minus 90 proc." opatrzone są najczęściej gwiazdką, iż dotyczą jedynie wybranego asortymentu. A tym wybranym jest najczęściej jakiś jeden produkt od kilku sezonów zalegający na półkach magazynowych. Trzeba pamiętać, że większość konsumentów wyposażonych jest w skuteczne narzędzie do weryfikacji atrakcyjności każdej oferty promocyjnej - smartfon, a także dedykowane aplikacje służące do porównywania cen na przestrzeni określonego czasu. W związku z tym, żeby uniknąć późniejszych rozczarowań, najlepiej porównywać ceny bieżące u różnych handlowców, patrzeć na ceny produktów (szczególnie tych droższych) w określonym przedziale czasowym - zaznacza.

Jak podkreśla dr Mariusz Woźniakowski, konsumenci powinni mieć również świadomość, że część handlowców może pokusić się o nielegalne praktyki w czasie Black Friday, jak i w całym okresie przedświątecznym. Skrajnym przypadkiem może być podszywanie się pod jakiś znany sklep internetowy i sprowokowanie dokonania płatności przez konsumenta za towar, którego oczywiście nigdy nie otrzyma.

Z innych nieuczciwych praktyk można spotkać manipulację ceną - sztuczne podwyższanie ceny wyjściowej i następnie jej obniżanie (pod hasłem promocji) do poziomu zbliżonego do ceny regularnej. Kolejną nielegalną praktyką może być informowanie konsumenta, iż dany produkt w promocyjnej cenie dostępny jest tylko w określonym czasie, np. w czarny piątek, podczas gdy jest to niezgodne z prawdą - celem takiego działania jest nakłonienie klienta do podjęcia natychmiastowej decyzji o zakupie. Tym samym konsument pozbawiany jest niejako możliwości dokonania świadomego wyboru - zauważa dr Mariusz Woźniakowski.

Cyber Monday 2021

Dla osób, które nie lubią chodzić do sklepów i wolą zakupy w internecie - wymyślono Cyber Monday. To wtedy możemy liczyć na największe rabaty w sieci.

Cyber Monday wypada w pierwszy poniedziałek po Black Friday. W tym roku będzie to 29 listopada.

Koncepcja cybernetycznego poniedziałku zakłada, że obok dużych sieci sklepów z promocjami ogłaszają się też mniejsze firmy, oferujące zakupy online. Często oprócz rabatów spotyka się też np. darmowe wysyłki.

Niektórzy właściciele sklepów wydłużają również szał wyprzedaży organizując Black Weekend (weekend pomiędzy Black Friday i Cyber Monday) oraz Black Week. Wtedy na duże rabaty możemy liczyć przez cały tydzień.