Litry żuru, kilogramy jajek i tradycyjnych wędlin pojawią się na największym w Polsce śniadaniu dla samotnych, które odbędzie się w Katowicach. Ruszyły ostatnie przygotowania. Cały czas można pomóc.

/ Fundacja Wolne Miejsce / Facebook

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wolne Miejsce, która od lat wspiera osoby potrzebujące. W akcję włączają się samorząd Katowic i władze okolicznych miast.

Śniadanie odbędzie się w poranek wielkanocny 31 marca o g. 10.00 w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Przy wspólnym stole zasiądą tysiące osób.

Święta to piękny czas, ale dla wielu osób trudny, a my chcemy to zmienić, wypełniając czyjąś samotność dobrym słowem oraz naszą- wolontariuszy- obecnością i życzeniami - mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji. Zapraszamy każdą potrzebującą osobę, która z powodu sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, nie może pozwolić sobie na organizację Wielkanocy w gronie najbliższych do spędzenia jej razem z nami - dodaje.

Na wydarzenie nie obowiązują żadne zapisy.

/ Fundacja Wolne Miejsce / Materiały prasowe

Wielkie gotowanie odbędzie się w kuchni uruchomionego przez Fundację niedawno Bistro Spichlerz, przy ul. Mikołowskiej 44 w Katowicach. Będzie można tam spotkać m.in. gwiazdy znane z kulinarnych programów telewizyjnych, które też włączają się w akcję.

Cały czas można pomóc

Fundacja Wolne Miejsce zachęca chętnych do pomocy. Choć czasu coraz mniej, można jeszcze włączyć się w akcję. Potrzeba rąk do pracy w kuchni, przy dekoracjach hali, ustawianiu stołów, transporcie darów, przy pracach porządkowych, a także do działu kelnerskiego podczas samego wydarzenia.

Jak jeszcze można pomóc?

finansowo

organizując zbiórki produktów z listy opublikowanej na fanpage’u fundacji

udostępniając posty, plakaty, informacje, aby mogły dotrzeć do jak najwięcej ilości osób.

Spotkania organizacyjne z koordynatorami poszczególnych działów odbywają się w każdy wtorek o g. 18.00 w Społecznym Ministerstwie ds. Samotności, przy ul. Mikołowskiej 44 w Katowicach.

Podobne akcje organizowane przez Fundację Wolne Miejsce odbędą się też w Warszawie, Kołobrzegu, Olsztynie i Radomiu.