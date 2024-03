Jaką pogodę przyniosą nam przedświąteczne dni? W drugiej połowie przyszłego tygodnia termometry mają pokazać nawet 21 stopni. Wcześniej czeka nas jednak kilka dni z wyjątkowo zmienną aurą. Przyniosą one m.in. deszcz i deszcz ze śniegiem oraz ochłodzenie.

Zdj. ilustracyjne / Szymon Pulcyn / PAP

Prognoza pogody na piątek

Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Największych opadów deszczu należy spodziewać się na północy i północnym zachodzie, a także na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia. W górach prognozowane są opady śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10-11 w centrum i na południu, do 14 na południowym zachodzie. Wiatr na południu będzie słaby, na pozostałym obszarze okresami porywisty, a nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę

Sobota na ogół będzie pochmurna, jedynie w centrum i na południu prognozowane są większe przejaśnienia. Będzie padał deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W centrum i na południu możliwe są burze.

Na termometrach zobaczymy od 6-8 stopni na północy i północnym zachodzie, około 15 w centrum i na południu, do 19 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, z kierunków zmieniających się z przewagą zachodnich.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę na zachodzie pojawi się przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze także deszcz ze śniegiem. Na południowych krańcach kraju możliwe są burze, a na Podhalu i w górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 8 stopni, jedynie na Dolnym Śląsku termometry pokażą do 10 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, w całym kraju porywisty na północy do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek we wschodniej połowie kraju spodziewane są przymrozki.

Prognoza pogody na poniedziałek

Poniedziałek będzie pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Spodziewane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Na Opolszczyźnie możliwe są burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na północny do 10 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek spodziewane są przymrozki do -3°C w całym kraju.

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek będzie pogodny. Jedynie na północy kraju może spaść deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 stopni na północy do 12-14 na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowy.

Prognoza pogody na środę

Od środy rozpocznie się wyraźnie ocieplenie. Temperatura w dzień na przeważającym obszarze wyniesie około 14-16 stopni. Jedynie na krańcach północnych będzie chłodniej - 8-12 stopni.

Zachmurzenie będzie na ogół będzie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie może pojawić się słaby deszcz. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, południowy.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek będzie dość pogodnie. Na północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry w całym kraju pokażą nawet 20-21 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy - około 17 stopni, a w rejonie Zatoki Gdańskiej 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.