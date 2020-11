Biorąc pod uwagę agresywne zachowanie niektórych uczestników środowego Marszu Niepodległości, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów; za każdym razem były one adekwatne do sytuacji - oświadczył w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Policja na rondzie de Gaulle'a podczas Marszu Niepodległości w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji wskazał też, że w świetle aktualnie obowiązujących ograniczeń, będących konsekwencją epidemii koronawirusa, wszelkie zgromadzenia publiczne mają charakter nielegalny.

Cytat Zapewniam, że wobec kolejnych zgromadzeń, podczas których miałoby dochodzić do podobnych aktów przemocy i agresji, bez względu na to kto jest organizatorem takich zgromadzeń, będą podejmowane analogiczne i bardzo stanowcze działania policji. dodał Kamiński.



W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas Marszu doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. Komenda Stołeczna Policji informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.

Kamiński: Formuła Marszu miała być zmieniona

Kamiński zauważył w oświadczeniu, że tegoroczny Marsz Niepodległości miał się odbyć w innej niż zwykle formule. Zamiast tradycyjnego pochodu, organizatorzy zapowiedzieli przejazd samochodowy, co z uwagi na stan epidemii i możliwość transmisji zakażeń wirusem Sars-Cov-2, przyjąłem z uznaniem jako wyraz odpowiedzialności uczestników i organizatorów wydarzenia. Niestety zapowiedziana formuła "marszu" nie została dotrzymana - zaznaczył minister.



Obok zorganizowanego przejazdu mieliśmy do czynienia z równoległym nielegalnym zgromadzeniem, podczas którego dochodziło do szeregu incydentów polegających na agresywnych działaniach niektórych uczestników przemarszu, niszczeniu mienia i bezpośrednich atakach na policjantów zabezpieczających zgromadzenie - dodał szef MSWiA.



Podkreślił, że w stronę policjantów rzucano kamieniami i racami, podpalone zostało mieszkanie, a na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie funkcjonuje szpital tymczasowy, blokowano dojazd dla karetek i pojazdów transportu medycznego.



Cytat Biorąc pod uwagę agresywne zachowanie niektórych uczestników manifestacji, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. Za każdym razem były one adekwatne do sytuacji. Celem policji zawsze jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Odpowiedzią na agresję i przemoc musi być zdecydowana i stanowcza reakcja policji. oświadczył minister.

Kamiński podkreślił, że celem policji zawsze jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa, a odpowiedzią na agresję i przemoc musi być zdecydowana, stanowcza reakcja policji. Nie mają w tym względzie znaczenia poglądy polityczne organizatorów i uczestników demonstracji, wznoszone podczas nich hasła, czy niesione sztandary - zaznaczył szef MSWiA.



Wyraził jednocześnie "uznanie dla tych wszystkich uczestników Marszu Niepodległości, którzy godnie uczcili dzisiejszą rocznicę". "Mam też nadzieję, że również organizatorzy "marszu" właściwie ocenią zachowania, tych uczestników zgromadzenia, których postawa nie miała nic wspólnego ze świętowaniem niepodległości" - podkreślił.



Co najmniej kilkaset osób zatrzymanych po Marszu Niepodległości

Co najmniej kilkaset osób zatrzymanych po Marszu Niepodległości - to nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Policja przyznaje, że zatrzymań było bardzo dużo, ale konkretne liczby zostaną podane dopiero w czwartek.



Działania policjantów były zdecydowane i takie miały być. Będziemy je podsumowywać podczas czwartkowego briefingu - mówił rzecznik KSP Sylwester Marczak. Zarzucił też organizatorom Marszu, że mówienie z ich strony o zapewnieniu bezpieczeństwa należy traktować jako bajki.

W trakcie przemarszu doszło w kilku miejscach do starć z policją - manifestujący obrzucali barierkami i innymi przedmiotami budynek Muzeum Narodowego, bili się z funkcjonariuszami pod Stadionem Narodowym. Zostało też podpalone jedno z mieszkań w bloku, na którym był wywieszony symbol Strajku Kobiet.



