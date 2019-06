PiS gwarantuje, że w Polsce nie będzie podatku katastralnego, wprowadzenie go doprowadziłoby do wywłaszczenia ogromnej części Polaków z wszelkiego rodzaju własności odnoszących się do nieruchomości - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński / Wojciech Olkuśnik / PAP

To jest instytucja co prawda znana w różnych krajach i mająca swoją historię, ale instytucja, która w polskich warunkach, gdyby ją wprowadzić na poważnie (...) doprowadziłaby po prostu do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności odnoszących się do nieruchomości ogromnej części Polaków - powiedział prezes PiS, odnosząc się do podatku katastralnego.

Podkreślił, że wprowadzenie tego podatku mogłoby doprowadzić do utraty nieruchomości przez wielu, zwłaszcza mniej zamożnych Polaków i przejęcia własności przez "pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne".

Jest to całkowicie nie do przyjęcia, my chcemy zapewnić, że my w żadnym przypadku takiego podatku nie wprowadzimy i uważamy, że ci, którzy chcą go wprowadzić to albo po prostu nie mają pojęcia o tym, co chcą zrobić, (...) a jest także druga możliwość, że mianowicie właśnie chcą przeprowadzić taką operację, o której mówiłem - zaznaczył Kaczyński.

Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że takiego podatku w Polsce nie będzie - podkreślił prezes partii.

Kaczyński zapowiedział także, że w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Wykonawczego PiS oraz wyjątkowe posiedzenie klubu. Najprawdopodobniej zbierze się też Komitet Polityczny, by zatwierdzić "pewne decyzje", m.in. wybór posłanki Anity Czerwińskiej na rzecznika PiS oraz mazowieckiego radnego Radosława Fogla na jej zastępcę.