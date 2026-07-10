Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Przepisy wejdą w życie w… zimie

RMF24

Już wkrótce praca podczas upałów będzie ściśle regulowana przez nowe przepisy. Rozporządzenie podpisane przez ministrę pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk wprowadza maksymalne limity temperatury, po przekroczeniu których pracodawcy będą zobowiązani czasowo wstrzymać pracę. Nowe regulacje mają wejść w życie za pół roku.

W odpowiedzi na coraz częstsze fale upałów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wprowadzenie nowych regulacji dotyczących maksymalnych temperatur w miejscu pracy. Rozporządzenie podpisane przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk zakłada, że jeśli temperatura na zewnątrz przekroczy 32 st. C, a w pomieszczeniach 35 st. C, pracodawcy będą zobowiązani czasowo wstrzymać pracę.

Nowe przepisy mają wejść w życie za sześć miesięcy, co oznacza, że już od przyszłego roku pracownicy mogą liczyć na większą ochronę podczas ekstremalnych upałów.

To ważne uzupełnienie przepisów BHP - do tej pory określały one ogólny obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych dla zdrowia i życia warunków pracy oraz minimalne dopuszczalne temperatury – podkreśliła ministra Dziemianowicz-Bąk.

Obowiązki pracodawców i nowe progi temperatur

Rozporządzenie nie tylko określa maksymalne temperatury, przy których praca musi zostać wstrzymana, ale również wprowadza dodatkowe progi, po osiągnięciu których pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia konkretnych działań. Dla pracowników wykonujących prace ciężkie w pomieszczeniach próg wynosi 25 st. C, a dla pozostałych osób – 28 st. C. W przypadku pracy na zewnątrz, granica została ustalona na 25 st. C.

Po przekroczeniu tych wartości pracodawcy będą musieli wdrożyć rozwiązania techniczne, takie jak klimatyzacja, lub organizacyjne – na przykład wprowadzenie dodatkowych przerw, skrócenie czasu pracy czy zmianę godzin wykonywania obowiązków, aby uniknąć najgorszego upału.

Bezpieczeństwo pracowników priorytetem

Ministerstwo przypomina, że już obecnie pracodawcy mają obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nowe przepisy mają jednak na celu doprecyzowanie tych obowiązków w kontekście rosnących temperatur.

W sytuacji, która może zagrażać zdrowiu i życiu pracownik już teraz, na mocy obecnych przepisów Kodeksu pracy, ma prawo przerwać pracę lub opuścić stanowisko pracy, oczywiście po poinformowaniu swojego przełożonego. Przypominam, że za ten czas należy mu się wynagrodzenie – zaznaczyła ministra pracy.

Kontrole i konsekwencje dla pracodawców

Ministerstwo zapowiada wzmożone kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza podczas letnich upałów. Pracodawcy, którzy nie dostosują się do nowych wymogów, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi. Już tego lata inspektorzy mają sprawdzać, czy firmy dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników podczas wysokich temperatur.

Ministra pracy zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o intensyfikację działań kontrolnych w okresie największych upałów. Ich celem jest weryfikacja, czy pracodawcy rzeczywiście chronią swoich pracowników przed skutkami wysokich temperatur i przestrzegają obowiązujących przepisów.