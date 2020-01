Pogrzeb Krzysztofa Leskiego – dziennikarza zabitego w sylwestrową noc – odbędzie się w piątek na Powązkach Wojskowych. Taką informację przekazał bloger Paweł Rybicki.

"Pogrzeb śp. Krzysztofa Leskiego w piątek 17 stycznia o godz. 15:00 na Powązkach Wojskowych. O godz. 13.30 odprawiona zostanie Msza Św. w intencji zmarłego w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła (Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Pl. Teatralny 18)" - napisał na Twitterze Paweł Rybicki. "Pozwalam sobie podać tę informację, bo widzę, że większość o tym nie wie, a przecież śmierć Krzysztofa Leskiego poruszyła wielu, więc może chcieliby być na pogrzebie" - dodał w kolejnym wpisie.







Dziennikarz Krzysztof Leski został zabity w noc sylwestrową w swoim mieszkaniu na warszawskiej Woli. Jego ciało znaleziono 7 stycznia. Podejrzany o to morderstwo 34-letni Łukasz B. zgłosił się na policję w Krakowie.



34-latek zgłosił się do funkcjonariuszy policji patrolujących Rynek Główny w Krakowie, oświadczając, iż w nocy z 31 grudnia 2019 roku na 1 stycznia 2020 roku pozbawił życia Krzysztofa L. - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.



Prokurator przedstawił 34-letniemu Łukaszowi B. zarzut zabójstwa dziennikarza poprzez zadanie rany ciętej w szyję . Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień - przekazywał prokurator.

Jak wyglądała dziennikarska kariera Krzysztofa Leskiego?

Krzysztof Leski był synem Kazimierza Leskiego, pseudonim "Bradl", żołnierza Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego. Karierę dziennikarską rozpoczął na początku lat 80. w prasie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a potem Agencji Solidarność. W stanie wojennym był internowany.

Po 1989 r. Leski publikował w "Gazecie Wyborczej", później przez wiele lat współpracował w TVP, gdzie prowadził m.in. "Wiadomości". Był korespondentem "The Daily Telegraph" i BBC. Publikował też m.in. we "Wprost", "Polityce" i "Press".