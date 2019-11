“Zaważyła odpowiedzialność za państwo” – tak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wyjaśnił swoją decyzją o starcie w prawyborach prezydenckich Platformy Obywatelskiej. “Byłem na spotkaniu u Grzegorza Schetyny w dniu w którym Donald Tusk poinformował, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich. Wsłuchałem się w to, co wówczas mówił - to też miało wpływ na moją decyzję" – dodał.

Jacek Jaśkowiak

