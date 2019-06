Japoński następca tronu książę Akishino z małżonką księżną Kiko rozpoczynają w piątek oficjalną wizytę w Polsce od złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza, następnie odbędą kurtuazyjne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Wizyta japońskiej pary książęcej w Polsce / Radek Pietruszka / PAP

Para książęca do Warszawy przyleciała w czwartek wieczorem; w czasie kilkudniowej wizyty, poza Warszawą, odwiedzi Kraków i Łowicz. 2 lipca uda się do stolicy Finlandii, Helsinek, gdzie m.in. spotka się z prezydentem Saulim Niinisto. Wizyta japońskiej pary książęcej w Polsce i Finlandii odbywa się z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Kraju Kwitnącej Wiśni z tymi państwami.

Japońska agencja Kyodo podkreśla, że jest to pierwsza zagraniczna podróż członków rodziny cesarskiej od czasu, gdy 1 maja na Chryzantemowym Tronie zasiadł cesarz Naruhito, starszy brat księcia Akishino (imię własne Fumihito). Jest to także pierwsza oficjalna wizyta tej pary książęcej w Polsce i Finlandii.



Wizyta ma szczególny charakter, ponieważ będzie to pierwsza zagraniczna podróż księcia Akishino jako następcy tronu. Ponadto w tym roku Polska i Japonia świętują 100-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych. Cesarstwo Japonii było pierwszym krajem z Azji, a piątym na świecie, który uznał rząd premiera Ignacego Paderewskiego - podkreślił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



Polska para prezydencka wydaje w piątek oficjalne śniadanie na cześć Ich Cesarskich Wysokości. Wieczorem na deskach Teatru Narodowego pary obejrzą wspólnie spektakl tradycyjnego japońskiego teatru No.



Podczas pobytu w stolicy Polski goście z Japonii wysłuchają także specjalnego plenerowego koncertu chopinowskiego w Łazienkach Królewskich, a w kolejnych dniach zwiedzą Starówkę i Zamek Królewski. Następnie udadzą się do Krakowa, gdzie odwiedzą m.in. Uniwersytet Jagielloński, Wawel i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.





Księżna Kiko otrzymała od Krzysztofa Szczerskiego bukiet słoneczników / Radek Pietruszka / PAP



W niedzielę książę Akishino i księżna Kiko w Łowiczu spotkają się z burmistrzem Krzysztofem Kalińskim, odwiedzą miejscowe muzeum, gdzie zapoznają się m.in. z techniką robienia wycinanek.



W czasie pobytu w Warszawie japońska para książęca zamieszkuje w Belwederze, który specjalnie na tę okazję został udostępniony przez prezydenta Dudę. Ceremonia oficjalnego pożegnania japońskiej pary książęcej odbędzie się w poniedziałek po południu w Belwederze.



Kim jest książe Akishino?

Książę Akishino, podobnie jak jego ojciec cesarz Akihito (obecnie emerytowany cesarz), ukończył zespół szkół i uczelni wyższej Gakushuin. Prawo i biologię ukończył w kwietniu 1984 roku. Następnie w latach 1988-1990 studiował taksonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim w Anglii. Doktorat z ornitologii obronił w roku 1996.



29 czerwca 1990 r. książę Akishino poślubił Kiko Kawashimę, córkę profesora ekonomii na Uniwersytecie Gakushuin. Para książęca ma dwie córki: 27-letnią Mako i 24-letnią Kako oraz 12-letniego syna Hisahito, który jest pierwszym dzieckiem płci męskiej w rodzinie cesarskiej od ponad 40 lat i obecnie drugi w kolejce do tronu.



Po śmierci swojego dziadka, cesarza Hirohito, w 1989 r. książę Akishino stał się drugim w kolejce do tronu, po starszym bracie księciu Naruhito. Po abdykacji ojca i wstąpieniu na tron brata 1 maja 2019 r. został następcą tronu. Cesarz Japonii nie ma władzy politycznej, ale spoczywa na nim wiele obowiązków ceremonialno-religijnych, a także zadań zlecanych przez rząd.



Ojciec i poprzednik cesarza Naruhito, cesarz Akihito, złożył wraz z małżonką wizytę w Polsce w 2002 roku. Była to jedyna jak dotąd wizyta cesarza Japonii w naszym kraju.



Rezygnacja Akihito była pierwszą abdykacją cesarza Japonii od ponad 200 lat. 85-letni monarcha tłumaczył swoją decyzję obawami, że zaawansowany wiek utrudni mu sprawowanie funkcji. Wraz z abdykacją Akihito zakończyła się w Japonii era Heisei ("pokój wszędzie"). Rozpoczęta zaś 1 maja br. era panowania Naruhito nosi nazwę Reiwa ("piękna harmonia").



Akihito był pierwszym japońskim cesarzem, który wstąpił na tron na zasadach dyktowanych przez powojenną, pacyfistyczną japońską konstytucję, która określa jego rolę jako symbol narodu pozbawiony władzy politycznej. Poprzedni cesarz Hirohito, w imię którego japońskie wojsko walczyło w II wojnie światowej, uznawany był za żyjące bóstwo.



Po wstąpieniu na tron Naruhito oświadczył, że będzie wypełniał rolę symbolu państwa i jedności narodu, przewidzianą dla cesarza przez konstytucję.



Agencja Kyodo odnotowuje, że Naruhito, kiedy jeszcze był następcą tronu, w zagraniczne oficjalne podróże udawał się samolotem rządowym; jego młodszy brat skorzystał natomiast z samolotu rejsowego. Książę Akishino i księżna Kiko powrócą do Japonii 6 lipca.