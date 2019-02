Informacja o śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego wywołała lawinę komentarzy i wspomnień. Zobaczcie, jak zareagowali na tę smutną informację politycy i komentatorzy.

"Zmarł Jan Olszewski - był wyjątkowym Człowiekiem i politykiem, który z odwagą i poświęceniem służył Polsce i Polakom. Cześć Jego pamięci" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Człowiek oddany sprawom polski, sprawom Polaków. Przede wszystkim człowiek wielkiej dobroci i wielkiej sprawiedliwości. Żal, wielki żal. Do ostatnich swoich chwil był aktywny, udzielał wywiadów, komentował to, co się dzieje na scenie politycznej. Widać, że zależało mu na sprawach Polski do ostatniej chwili - dodał Karczewski w rozmowie z dziennikarzami w Senacie.

"Zmarł Premier Jan Olszewski. Wielki patriota. Wiernie służył Polsce i Polakom. Zawsze bronił polskich spraw. Wspaniały człowiek. Zawsze po stronie najsłabszych, krzywdzonych, zwykłych ludzi. Cześć Jego pamięci. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie" - napisała na Twitterze wicepremier Beata Szydło.







Do informacji o śmierci Jana Olszewskiego odniosła się też Beata Kempa. "Szanowny Panie Premierze Janie Olszewski - zanosi Pan przed tron Najwyższego niebywałą uczciwość, miłość do Ojczyzny i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Dziękujemy za wszystko! Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisała minister ds. pomocy humanitarnej.



"Odszedł Jan Olszewski, wielki patriota, niezłomny polityk, który wyprzedził swoją epokę. Państwowiec, który przybliżył Polskę do NATO. Niewiele osób jego formatu pozostało w polskiej polityce. Spoczywaj w pokoju Premierze" - napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.





"Zmarł premier Jan Olszewski, znany obrońca opozycjonistów, był pierwszym premierem, z którym współpracowałam jako prezes NBP i była to wzorowa współpraca, za co pozostanę mu wdzięczna" - napisała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.





"Zmarł Jan Olszewski, były premier, obrońca w procesach politycznych okresu PRL, uczestnik Powstania Warszawskiego. Wielki człowiek i prawdziwy patriota. Pokój Jego duszy" - napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

"Odszedł Premier Jan Olszewski. Człowiek niezwykle zasłużony dla Polski, wierny ideałom, zawsze służył naszemu krajowi. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Odszedł Jan Olszewski, wielki bohater czasów, gdy za odwagę płaciło się najwyższą cenę. Bez Jego heroizmu nie byłoby wolnej Polski. Zostawił nas z apelem o pojednanie i wzajemne przebaczenie. Od nas samych zależy, co z jego testamentem zrobimy. Premierze, spoczywaj w pokoju" - napisał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Mecenasa Olszewskiego zapamiętam jako fantastycznego obrońcą opozycjonistów - powiedział w rozmowie z PAP Władysław Frasyniuk, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Podkreślił, że Jan Olszewski "należał do tych bohaterów tamtych czasów, (...), którzy nie bali się systemu totalitarnego, którzy mieli nieprawdopodobną odwagę, żeby stanąć w obronie wolności i przekonań swoich klientów".

Zdaniem Frasyniuka dla wielu ludzi z jego pokolenia "Jan Olszewski jest symbolem polskiej inteligencji, która stawała w obronie represjonowanych, a zwłaszcza w obronie polskich robotników".

Tamten okres był zdecydowanie ważniejszy w moim życiu i życiu Jana Olszewskiego i mimo późniejszych różnic politycznych Olszewski pozostanie w mojej głowie i sercu jednym z tych, którzy mieli odwagę, o którą wtedy było trudno - podkreślił.



"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Premiera Jana Olszewskiego. Rodzinie i bliskim przekazuję wyrazy głębokiego współczucia" - napisał minister środowiska Henryk Kowalczyk.



"Odszedł Jan Olszewski. Adwokat - obrońca Opozycji w czasach PRL. Premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego rządu. Z pewnością można Go nazwać Premierem Wolnej, Niepodległej i Suwerennej Rzeczypospolitej. Do ostatniego tchnienia służył Polsce. Cześć Jego Pamięci!" - stwierdził prezydent Andrzej Duda.



"Jan Olszewski był osobą krystalicznie uczciwą i wierną swoim poglądom, a jednocześnie ogromnie odważną. Udowadniał swoją niezłomność wielokrotnie - najpierw podczas II WŚ, później okresu PRL oraz w III RP. Rzeczpospolita poniosła dziś niewyobrażalną stratę. Cześć jego pamięci" - napisał premier Mateusz Morawiecki.



Jana Olszewskiego wspominał również były szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Premier Olszewski był niewątpliwie najwybitniejszym polskim mężem stanu XX wieku - podkreślił. Był twórcą polskiego ruchu niepodległościowego, tą osobą, która przez całe lata, począwszy od lat 50. pracowała nad ukształtowaniem zespołów ludzkich, które we właściwym momencie byłyby zdolne podjąć działania niepodległościowe - powiedział Macierewicz. Trzeba też jasno powiedzieć, że był zupełnie jednoznacznym przeciwnikiem tego, co nazywano umowami Okrągłego Stołu - zaznaczył.

"Wielkim żalem i smutkiem przepełniła mnie wiadomość o śmierci Jana Olszewskiego - wybitnego polskiego patrioty, opozycjonisty, państwowca, człowieka wielkiej odwagi i wielkiej siły moralnej. Wyprostowany wśród tych co na kolanach, zawsze dawał świadectwo. Pięknym życiorysem zapisał wspaniałą kartę w historii Polski. Cześć Jego pamięci" - napisał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński w komentarzu po śmierci Jana Olszewskiego.