Na urocze stworzonko trafił podczas grabienia liści leśnik z Nadleśnictwa Celestynów. Zdjęcie zwiniętej w kłębek, hibernującej orzesznicy trafiło do mediów społecznościowych. Zwierzątko - w nawiązaniu do młodzieżowego słowa roku - określono mianem "leśnego śpiulkolotu"

Śpiulkolot to młodzieżowe słowo oznaczające miejsce do spania, ale samo spanie. Nawiązując do tego określenia Nadleśnictwa Celestynów opublikowało zdjęcie orzesznicy na Facebooku.



Śpiulkolot został młodzieżowym słowem 2021 r., więc z tej okazji prezentujemy leśnego śpiulkolota. Autor zdjęcia znalazł tę hibernującą orzesznicę przypadkiem podczas grabienia liści. Po sfotografowaniu, przeniósł śpiocha w bezpieczne miejsce - czytamy we wpisie.

Wpis o "leśnych śpiulkolotach" opublikowało też Nadleśnictwo Dynów.



Śpiulkolotów w lesie moc! (...) Może być chwilowy śpiulkolot - np. na gałęzi, jeśli jesteś puszczykiem. (...) Może być dłuższy, jeśli np. jesteś niedźwiedziem lub borsukiem. No, ale jeśli jesteś małym ssakiem, takim na przykład nietoperzem, orzesznicą, popielicą lub jeżem, ooo- to śpiulkolot jest porządny! I to się nazywa hibernacja! - pisze nadleśnictwo.

Jak wyjaśniono, podczas hibernacji u małych ssaków metabolizm bardzo spowalnia, a temperatura ciała znacznie się obniża: u jeży i nietoperzy nawet do 2 stopni Celsjusza. Zmniejsza się także liczba uderzeń serca i oddechów. Podkreślono, że zbyt wczesne wybudzenie się zwierzęcia ze snu, może być dla niego niebezpieczne, ponieważ do ogrzania organizmu potrzeba bardzo dużo energii.



Dlatego śpiulkające zwierzęta gromadzą zapasy tkanki tłuszczowej brunatnej, która to jest silnie unerwiona i unaczyniona, szybko się spala, więc umożliwia szybkie ogrzanie organizmu - czytamy we wpisie.