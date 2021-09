Jesień można uznać za synonim słów: zupa dyniowa, spadające, złote liście oraz najpiękniejsza pora roku. Tym razem Rodzinny Park Rozrywki Energylandia sprawia, że jest również synonimem najlepszej zabawy i NAJWIĘKSZEJ JESIENNEJ DEKORACJI W POLSCE.

Jak powstaje największa w Polsce jesienna dekoracja? Sprawdź! / Materiały prasowe

JESIENNE DEKORACJE NA TALERZU!

Jesienny nastrój będzie nie tylko widać, ale również czuć w powietrzu dzięki nowym daniom w restauracjach, punktach gastronomicznych i kawiarniach. Dodatkowe potrawy wzbogacą niemal każde menu, które skomponowane zostało specjalnie na tę okazję przez najlepszych szefów kuchni! Obok sezonowego kremu dyniowego posmakujecie rozgrzewających ostrych potraw. Do waszej dyspozycji pozostaną także chrupiące pizze z grzybami oraz wykwintne łososie z pieczoną dynią. Na samą myśl o wybranych pozycjach jesiennego menu ślinka cieknie. Na jesienne wieczory poza daniami znajdą się także rozgrzewające czekolady, poncz, odmiany herbat, a dla dzieci przewidziany hit - zielony eliksir!

DEKORACJA, RYWALIZACJA, ZABAWA!

Przygotowania do wrześniowej scenerii trwają cały rok, rozpoczynając od planów i organizacji przewozu, poprzez proces uprawianych dla Energylandii plantacji dyń czy kwiatów. W samym Parku praca wre od sierpnia, do Energylandii dotarło już dziesięć tirów z kwiatami, dyniami i wszystko to, co przez cały rok było przygotowywane. Rozwożone jest nocami i wczesnym rankiem do odpowiednich sektorów. Od tego momentu w życie wchodzi dużo wcześniej, skrupulatnie przygotowany plan scenografii. W różnych strefach przez kilka dni w procesie dekorowania udział biorą wszyscy pracownicy! Na koniec specjalne jury wybiera najpiękniej udekorowane strefy, a jej twórcy mogą liczyć na wyjątkowe nagrody. Dekorowanie to wspaniały sposób na wspólną integrację i sprawia wiele frajdy pracownikom Energylandii.

DEKORACJA, RYWALIZACJA, ZABAWA!

Przygotowania do wrześniowej scenerii trwają cały rok, rozpoczynając od planów i organizacji przewozu, poprzez proces uprawianych dla Energylandii plantacji dyń czy kwiatów. W samym Parku praca wre od sierpnia, do Energylandii dotarło już dziesięć tirów z kwiatami, dyniami i wszystko to, co przez cały rok było przygotowywane. Rozwożone jest nocami i wczesnym rankiem do odpowiednich sektorów. Od tego momentu w życie wchodzi dużo wcześniej, skrupulatnie przygotowany plan scenografii. W różnych strefach przez kilka dni w procesie dekorowania udział biorą wszyscy pracownicy! Na koniec specjalne jury wybiera najpiękniej udekorowane strefy, a jej twórcy mogą liczyć na wyjątkowe nagrody. Dekorowanie to wspaniały sposób na wspólną integrację i sprawia wiele frajdy pracownikom Energylandii