Jeszcze w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda ma podpisać znowelizowaną ustawę o kredycie hipotecznym - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Jak odzyskać z banku pieniądze z tzw. opłaty pomostowej?

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Chodzi o znowelizowaną ustawę o kredycie hipotecznym - nowe przepisy nakazują bankom zwrot tzw. opłaty pomostowej klientom, po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Dziś na zwrot tych pieniędzy czeka się miesiącami.

Jak odzyskać pieniądze z banku?

Od momentu przyznania kredytu do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, banki doliczają w każdym miesiącu opłatę pomostową, jako ubezpieczenie. To oznacza ratę wyższą o kilkaset złotych.

Gdy już bank zostanie wpisany do księgi wieczystej i otrzymamy odpis z księgi, to dokument składamy w banku. W tym momencie kredytodawca ma obowiązek zwrotu wszystkich pobranych pieniędzy z tytułu oplaty pomostowej.

To powinno zadziałać automatycznie. Jeśli nie - dodatkowo możemy złożyć wniosek o zwrot. Bank na wypłacenie pieniędzy będzie miał 60 dni.

Przepisy zaczną obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc w połowie września.