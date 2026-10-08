Internet, samodzielna odprawa i nie tylko. PKP szykuje rewolucję dla pasażerów

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Już na przełomie października i listopada pasażerowie Pendolino będą mogli przetestować internet satelitarny. To jednak nie koniec nowości – przewoźnik wprowadza także graficzny wybór miejsc, self check-in oraz nowy system sprzedaży biletów. "Wyniki wszystkich testów były bardzo pozytywne. Badania wykazały, że jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55 proc. czasu przejazdu, podczas gdy w przypadku operatorów GSM odsetek ten wynosi 18 proc." – podkreśla Joanna c, członek zarządu PKP Intercity.

Internet satelitarny w Pendolino

PKP Intercity przygotowuje się do przełomowego wdrożenia internetu satelitarnego w swoich flagowych pociągach Pendolino. Pilotażowy program ruszy już na przełomie października i listopada 2026 roku. Po raz pierwszy pasażerowie będą mogli skorzystać z nowoczesnej łączności satelitarnej podczas podróży, a ich opinie zostaną zebrane w specjalnej ankiecie po zakończeniu przejazdu.

Do tej pory testowaliśmy internet satelitarny w pociągach bez podróżnych. Teraz chcemy poznać opinię naszych pasażerów, dlatego po odbyciu przejazdu przeprowadzana będzie ankieta. Zakładamy, że pilotaż potrwa pięć miesięcy - oznajmiła Siecińska.

Dotychczasowe testy, prowadzone najpierw na składach ED160 (Stadler Flirt), a następnie w Pendolino, wykazały znaczącą przewagę internetu satelitarnego nad tradycyjnymi operatorami GSM.

Chodzi o strefy oddalone od miejsc zurbanizowanych, gdzie połączenie niknie ze względu na niewystarczającą infrastrukturę współpracujących operatorów GSM. Te miejsca chcemy zagospodarować i właśnie w tych konkretnych punktach na mapie chcemy wykorzystać internet satelitarny. Nie wyprze on usług operatorów GSM, tylko będzie stanowił usługę komplementarną – wyjaśnia Siecińska.

Wyniki testów są obiecujące – jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55 proc. czasu przejazdu, podczas gdy w przypadku GSM tylko przez 18 proc. To oznacza, że nowa technologia znacząco poprawi komfort podróży, szczególnie na odcinkach, gdzie dotychczas brakowało zasięgu.

Przekazała, że jeżeli testy z pasażerami zakończą się pomyślnie, to odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w Pendolino podczas napraw głównych, czyli w latach 2028 - 2029. Poinformowała, że na razie spółka planuje uruchamianie internetu satelitarnego jedynie w składach Pendolino oraz w przyszłości w pociągach High Speed.

Nowe funkcje dla pasażerów

PKP Intercity nie poprzestaje na wdrożeniu internetu satelitarnego. Przewoźnik intensywnie pracuje nad kolejnymi udogodnieniami dla podróżnych. Już wkrótce pasażerowie będą mogli korzystać z graficznego wyboru miejsc także podczas podróży z przesiadkami. Do tej pory taka opcja była dostępna jedynie na przejazdach bezpośrednich, natomiast na biletach przesiadkowych miejsca były przydzielane automatycznie.

Chcemy, by taka funkcja weszła w życie jeszcze w tym roku – zapowiada Joanna Siecińska. To rozwiązanie pozwoli pasażerom na jeszcze wygodniejsze planowanie podróży i wybór ulubionego miejsca, nawet jeśli podróż obejmuje kilka pociągów.

Kolejną innowacją będzie opcja self check-in w Pendolino. Dzięki niej pasażerowie, którzy odprawią się wcześniej w aplikacji przewoźnika, nie będą musieli okazywać biletu konduktorowi. To rozwiązanie nie tylko przyspieszy kontrolę biletów, ale także zwiększy komfort podróżowania.

Nowy Centralny System Sprzedaży

W najbliższych latach PKP Intercity planuje również wdrożenie nowego Centralnego Systemu Sprzedaży (CSS), który ma zrewolucjonizować sposób zakupu i obsługi biletów. System ten ujednolici i unowocześni sprzedaż biletów we wszystkich kanałach, a także umożliwi łatwiejszą integrację z innymi przewoźnikami.

CSS to strategiczna zmiana dla PKP Intercity, która ujednolici i unowocześni sprzedaż biletów we wszystkich kanałach. Dzięki zastąpieniu starego systemu przewoźnik uzyska gotowość do standardu OSDM, łatwiejszą integrację z innymi przewoźnikami, większą elastyczność we wdrażaniu ofert oraz wyższą niezawodność systemu – wyjaśnia Joanna Siecińska.

Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim wygodniejsze planowanie podróży, automatyczny dobór najkorzystniejszych ofert i ulg, możliwość zakupu biletów na złożone trasy – nawet z przesiadkami i na trasach międzynarodowych, a także łatwiejsze zarządzanie zakupionym biletem. Nowy system pozwoli również na zakup biletów dla większych grup – nawet do 24 osób – oraz łączenie różnych ulg i ofert.

Wdrożenie CSS rozpocznie się w 2026 roku od sprzedaży międzynarodowej, a następnie obejmie pozostałe kanały sprzedaży.

Rozwój usług cyfrowych i mobilnych

PKP Intercity konsekwentnie rozwija także swoje usługi cyfrowe i mobilne. Aplikacja mobilna przewoźnika zyskuje coraz więcej użytkowników – obecnie korzysta z niej już około 6 milionów pasażerów. W ostatnim czasie pojawiły się w niej nowe funkcjonalności, takie jak powiadomienia o rezerwacjach, przypomnienia o podróży czy informacje o opóźnieniach wyświetlane bezpośrednio na ekranie głównym i na bilecie.

Przewoźnik stale zwiększa również liczbę wagonów z dostępem do Wi-Fi. Od 2023 roku liczba takich wagonów wzrosła o 525, a obecnie aż 70 proc. wagonów oraz wszystkie elektryczne zespoły trakcyjne oferują dostęp do internetu. Firma zapowiada dalszy rozwój tej usługi.

Program lojalnościowy PKP Intercity również cieszy się rosnącą popularnością – liczba jego uczestników wzrosła do 600 tysięcy, a suma zgromadzonych punktów przekroczyła 1,3 miliarda.

PKP Intercity inwestuje nie tylko w technologie widoczne dla pasażerów. Trwają także prace nad automatyzacją i cyfryzacją procesów wewnętrznych, takich jak planowanie i obsługa rozkładu jazdy czy ewidencja i utrzymanie taboru. Dzięki temu przewoźnik może jeszcze sprawniej zarządzać swoją flotą i zapewniać pasażerom coraz wyższy standard usług.