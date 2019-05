Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg komunikatów dla południowej części naszego kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: małopolskim, śląskim i podkarpackim. Jak informuje IMGW, intensywnie padać ma także dzisiaj. Pogoda ma się poprawić w piątek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższy stopień ostrzeżenia dla południowych obszarów Śląska i Małopolski. Na tych obszarach należy spodziewać się silnych opadów deszczu i burz.



Trzeci stopień zagrożenia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności"



"Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - czytamy w komunikacie.

Drugi stopień obowiązuje z kolei w środkowej części woj. śląskiego, na północy Małopolski, na południu Podkarpacia. IMGW także na tym terenie przestrzega przed deszczem i burzami.



Pierwszy stopień zagrożenia obowiązuje wciąż w północnej części Śląska, w woj. świętokrzyskim i na północy Podkarpacia oraz we wschodniej Polsce. Tam możliwe burze z gradem.



Mapa ostrzeżeń na bieżąco jest aktualizowana na stronie IMGW. SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>





Ostrzeżenie meteorologiczne / IMGW-PIB /

Ostrzeżenie meteorologiczne / IMGW-PIB /

Ostrzeżenia hydrologiczne

Nie najlepiej przedstawia się także sytuacja hydrologiczna. Po intensywnych opadach w ostatnich dniach na południu Polski doszło do licznych podtopień. Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim.



Drugi stopień obowiązuje w woj.: dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej dyrektor wydziału Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędu miasta Krakowa Bogdan Klimek, w stolicy Małopolski- w czwartek, o godzinie 15 Wisła ma osiągnąć stan ostrzegawczy, czyli poziom 370 centymetrów. Najnowsza prognoza wskazuje, że w sobotę rano stan Wisły sięgnie już 7 metrów - powiedział.



Wszystko wskazuje na to, że zamontujemy bramy przeciwpowodziowe - dodaje. W sobotę nie powinno już padać i powinniśmy mieć troszeczkę spokoju - zaznaczył.



Prognoza pogody IMGW na najbliższe dni

CZWARTEK:



W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie, głównie na wschodzie, burze. Na południu kraju opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm na wschodzie, lokalnie na południu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 12°C, 14°C miejscami nad morzem i terenach podgórskich do 19°C w centrum i do 24°C na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h.



W nocy w woj. zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm, na południu kraju do 40 mm. Temperatura minimalna od 4°C do 5°C w kotlinach sudeckich, około 9°C w centrum do 13°C na wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

PIĄTEK:

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm na południu Polski. Temperatura maksymalna od 16°C na Zamojszczyźnie do 23°C na krańcach zachodnich, chłodniej miejscami nad morzem i terenach podgórskich Karpat: od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 60 km/h.



W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na krańcach wschodnich i południowych przelotne opady deszczu, na Podkarpaciu możliwe zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 5°C w kotlinach sudeckich do 10°C w centrum kraju i 13°C na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

IMGW/pogodynka.pl