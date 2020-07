"Na pewno nie przyłączymy się do PO ani do KO, bo mamy swoją autonomiczną tożsamość" - zapowiedział były niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Ocenił jednak, że nie jest skazany na bój z Rafałem Trzaskowskim (PO). Jako pole do rozmów z nim wymienił "kompletnie obywatelskie nowe rozdanie".

Szymon Hołownia / Lech Muszyński / PAP

Hołownia został zapytany w Polsat News, czy dołączy do ruchu Nowa Solidarność tworzonego przez Rafała Trzaskowskiego. Na razie wiem, że są te dwa słowa (nazwa ruchu Trzaskowskiego - PAP), jak się dowiem, czym się wypełnią, jako treścią będziemy decydować - odpowiedział Hołownia.

Na pewno nie przyłączymy się do Platformy Obywatelskiej, na pewno nie przyłączymy się do Koalicji Obywatelskiej, bo mamy swoją autonomiczną tożsamość. Natomiast jeżeli Rafał Trzaskowski zechce zostać jeden w trzech osobach - będzie prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym PO i liderem jakiegoś nowego ruchu, to nie będzie nam pewnie po drodze z tym ruchem. Natomiast, jeżeli Trzaskowski przyszedłby i powiedział - a będziemy o tym rozmawiać - słuchaj: przejechałam w kampanii tę samą trasę co ty, bo byliśmy w Polsce, rozmawialiśmy z ludźmi. Widzę, że to trzeba zrobić inaczej. Zostawiam PO, zostawiam stare pomysły, róbmy kompletnie nowe rozdanie, kompletnie obywatelskie, to wtedy jest to coś, o czym możemy z nowym ruchem (Trzaskowskiego - PAP) rozmawiać - powiedział Hołownia.



Ocenił też, że nie jest dziś skazany na bój z Trzaskowskim. Zapewnił, że nie chce się na nim "obsesyjnie koncentrować".