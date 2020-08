Środa będzie jednym z najniebezpieczniejszych dni w tym roku w pogodzie. W większości kraju mogą wystąpić gwałtowne burze, którym towarzyszyć będzie grad, silny wiatr, a nawet trąby powietrzne. Tym zjawiskom towarzyszyć będzie temperatura sięgająca niemal 30 st. C. Natomiast w czwartek czeka nas odczuwalne ochłodzenie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i silnym wiatrem w woj.: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.



Jak podaje IMGW alert drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje w woj.: mazowieckim, łódzkim, lubelskim, w północnej części świętokrzyskiego, południowo-centralnej podlaskiego, centralnej i wschodniej kujawsko-pomorskiego oraz południowo-wschodnich powiatach warmińsko-mazurskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Incydentalnie mogą się zdarzyć porywy do 120 km/h. Miejscowo może się pojawić również grad.

Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia z kolei występują w woj.: pomorskim, wielkopolskim, podkarpackim, na większości obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, na północy Podlasia oraz Małopolski i Górnego Śląska. Na tych terenach burzom będą towarzyszyły opady deszczu od 10 do 20 mm oraz porywy wiatru od 75 do 90 km/h. Również miejscowo może pojawić się grad.





Niebezpieczny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla woj.: lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. IMGW prognozuje tam wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Upalna środa

Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżu przemieszczającego się znad Danii na wschód, w strefie układu frontów atmosferycznych. Przejściowo nad południowe krańce naszego kraju napłynie cieplejsze masa powietrza polarnego morskiego, natomiast północne pozostaną w dalszym ciągu w tej samej nieco chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego.



W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 21 st. C na północy i w dolinach karpackich do 26 st. C, 28 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w centrum kraju zanikające burze. W czasie burz zwłaszcza na Pomorzu i w Polsce północno-wschodniej prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 12 st. C do 16 st. C, chłodniej w dolinach karpackich od 10 st. C do 11 st. C. Wiatr umiarkowany, początkowo w porywach do 65 km/h. W czasie burz porywy do 70 km/h, wysoko w górach do 110 km/h.





W czwartek odczuwalne ochłodzenie

W czwartek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami na Pomorzu, w centrum oraz na wschodzie kraju burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 21 st. C, chłodniej jedynie w kotlinach i tam około 16 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr do 80 km/h.