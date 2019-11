„To prawdopodobnie definitywne rozstanie się Donalda Tuska z polską polityką” - mówi wicepremier Jarosław Gowin o decyzji Tuska, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich. „Tusk pozostanie niewykorzystaną szansą dla Polski, który jako polityk przedkładał interes własny nad dobro kraju” - dodał.

Jarosław Gowin / Rafał Guz / PAP

Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążana bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem - powiedział Tusk w oświadczeniu dla Polsat News i TVN24.

Gowin powiedział we wtorek Onetowi, że nie jest zaskoczony tą wiadomością. O ile przez ostatnie cztery lata mówiłem, że Donald Tusk na pewno wróci do polskiej polityki, to w ostatnich tygodniach po jego wypowiedzi na temat tego, jaki typ polityka powinien reprezentować opozycję, wiedziałem wyraźnie, że Donald Tusk powiedział "pas" - powiedział.

Jest to prawdopodobnie definitywne rozstanie się Donalda Tuska z polską polityką - ocenił wicepremier. Donald Tusk pozostanie wielką niewykorzystaną szansą dla Polski, który jako polityk bardziej przedkładał interes własny nad dobro kraju - dodał.

Donald Tusk zapowiedział, że w wyborach prezydenckich będzie wspierał kandydata opozycji.

ZOBACZ: Jak Donald Tusk ogłosił decyzję?





Kadencja Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej wkrótce się skończy

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że 12 grudnia ukaże się książka Donalda Tuska zatytułowana "Szczerze". Ma ona opowiadać o kulisach europejskiej polityki. Część komentatorów przewidywała, że ewentualna deklaracja dotycząca startu w wyborach prezydenckich padnie właśnie przy okazji premiery tej publikacji.

W sierpniowym wywiadzie dla TVN24 Tusk zapowiadał, że 2 grudnia będzie mógł powiedzieć, jak widzi przyszłość polityczną Polski i swoją. Dodał, że jest kilka propozycji i będzie je poważnie rozważał.



1 grudnia kończy się kadencja Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Były polski premier jest kandydatem na szefa Europejskiej Partii Ludowej.